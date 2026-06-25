TENMAK'tan Yeni Burs Yönetmeliği - Son Dakika
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TENMAK'tan Yeni Burs Yönetmeliği

25.06.2026 08:53
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TENMAK, enerji ve maden alanlarında burs programlarının usul ve esaslarını belirledi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), burs programlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

TENMAK'ın Burs Programlarına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TENMAK tarafından, görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında insan kaynağı yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yürütülecek burs programlarının başvuru, değerlendirme, tahsis, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

TENMAK'ın görev alanına giren konularda araştırma burs programları ya da başarı burs programları oluşturulabilecek.

Burs programları, gerektiğinde bilimsel alanlara, üniversitelere, kurum/kuruluşlara ve ülkelere göre dağılım gözetilerek burs çağrıları düzenlenerek yürütülecek.

Burs başvuruları, burs çağrısında belirlenen kurallara ve yönteme uygun olarak TENMAK tarafından değerlendirme sürecinden geçirilecek.

En fazla iki uzman hakem ve ilgili burs komitesi veya doğrudan ilgili burs komitesi değerlendirmesi sonucunda uygun görülen burslar hakkında tahsis kararı bütçe imkanları çerçevesinde başkan tarafından verilecek.

Bursların miktarları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen üst limitler dahilinde belirlenecek

Burs programları kapsamında verilecek bursların miktarları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen üst limitler dahilinde Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek ve burs çağrısında belirtilecek.

Burs ödemeleri peşin veya geriye dönük olarak burs çağrısında belirlenen periyotlarda yapılabilecek. Ödemelerin yapılabilmesi için, istenilen taahhütname ve teminatları gösteren belgelerin TENMAK'a ulaştırılması gerekecek.

Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında burs ile ilgili yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerde TENMAK'ın burs desteğini belirtmekle yükümlü olacak.

Burs programlarından yararlananlar ve programların yürütülmesinde görev alanlar TENMAK tarafından belirlenen etik kurallara uymak zorunda olacak. Etik kurallara aykırılığın tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri ve taahhütname çerçevesinde işlem yapılacak.

Öte yandan, TENMAK'ın Ödül Programı ve Etkinlik Desteklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda TENMAK Genç Araştırmacı Ödülü verilecek kişi sayısı ve kişi başına ödül miktarı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla başkanın teklifi üzerine yürütme kurulu tarafından belirlenecek, bu kişilere plaket ve berat verilecek. Ödül alanlar arasında derecelendirme ise yapılmayacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Eğitim, Burs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TENMAK'tan Yeni Burs Yönetmeliği - Son Dakika

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