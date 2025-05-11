'Terörsüz Türkiye' süreci Diyarbakır'daki sanayi yatırımcısına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

'Terörsüz Türkiye' süreci Diyarbakır'daki sanayi yatırımcısına yansıdı

Geniş Video İzle

'Terörsüz Türkiye' süreci Diyarbakır'daki sanayi yatırımcısına yansıdı 10 bin kişinin istihdam edileceği sanayi sitesine yurtiçi ve yurtdışından talepler alınıyor Diyarbakırlı yatırımcıdan Bahçeli ve Erdoğan'a teşekkür 'Terörsüz Türkiye' süreci, Diyarbakır'da 10 bin kişiye iş kapısı olacak...

11.05.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Terörsüz Türkiye' süreci Diyarbakır'daki sanayi yatırımcısına yansıdı

10 bin kişinin istihdam edileceği sanayi sitesine yurtiçi ve yurtdışından talepler alınıyor

Diyarbakırlı yatırımcıdan Bahçeli ve Erdoğan'a teşekkür

DİYARBAKIR - 'Terörsüz Türkiye' süreci, Diyarbakır'da 10 bin kişiye iş kapısı olacak ve yapımı devam eden İmalatçılar Sanayi Sitesi'ne de yansıdı. Proje sorumlusu ve Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, süreçle birlikte ciddi talepler olduğunu belirterek, "Devlet Bahçeli beye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özelikle bu barışa katkı sundukları için gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde, bin dönüm arazi üzerinde 10 milyar TL'lik bütçe ile inşa çalışmaları devam eden İmalat ve Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Projesi'nde; hastane, spor tesisleri, idari binalar, otel, cami ve 1200 ticari iş yeri yer alıyor.

Hummalı çalışmaların devam ettiği 60 blokun bir yıl içinde tamamlanıp ilk etapta 2 bin kişinin istihdamı sağlanması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Proje sorumlusu ve Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, İhlas Haber Ajansı muhabirine, Karacadağ eteklerinde atıl bir bölgede devasa bir sanayi kurduklarını söyledi. Sanayinin içerisinde geri dönüşüm tesisleri, oteller, hastane, iş yerleri ve imalat yapacakları yerler olacağını belirten Çubuk, burayı yaklaşık 1 sene önce alıp şu anda yüzde 10'nunu bitirdiklerini ifade etti.

Çubuk, bölgede ciddi taleplerin olduğunu söyleyerek, " Hele bu barış sürecinden sonra inanılmaz talepler oldu. Devlet Bahçeli beye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özelikle bu barışa katkı sundukları için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu projemize inanılmaz talepler var. Hem yurt içinden, hem de yurt dışından çok güzel talepler var. Artık bu bölgede kavga, dövüş istemiyoruz. Kardeşlik, beraberlik, güzellikler istiyoruz" dedi.

"İş adamıyım, Türkiye'nin her yerinde işlerim var, ticaret yapıyoruz. Diyarbakır'ımız özelikle bu bölgede merkezi bir yerdir" diyen Çubuk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bölgede de ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bin dönüm arazi üzerinde sanayi kuruyoruz. Burada kadınlarımız için yer ayırmışız. Onlara da iş imkanı sunacağız. Deprem konutları hemen yanı başımızda. Devletimiz binlerce konut yaptı. Bu konutlarda yaşayan insanlara iş lazım. Bizde bunun için seferber olduk. Bu bölgede en az 10 bin insanın çalışabileceği alan kurduk. Bu barış havası bölgemizde, Diyarbakır'ımızda inşallah daha güzel havalar estirecek. Herkesi buraya yatırıma bekliyorum. Şu anda da ciddi talepler var."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Terörsüz Türkiye' süreci Diyarbakır'daki sanayi yatırımcısına yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti

16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
14:28
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 16:42:54. #7.13#
SON DAKİKA: 'Terörsüz Türkiye' süreci Diyarbakır'daki sanayi yatırımcısına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.