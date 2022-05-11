Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur! - Son Dakika
Üye Girişi

Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!

11.05.2022 18:15
Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!

Kripto para piyasasındaki düşüş gündemdeyken Terra Luna'nın fiyatının dibi görmesi yatırımcısını mağdur etti. Kasım ayında 120 dolara çıkan Terra Luna'nın anlık olarak fiyatı 2 dolar civarlarında. Terra Luna neden düşüyor?

Terra Luna, son dönemdeki performansıyla kripto para piyasasının parlayan yıldızlarından biri olmuştu. Öyle ki Terra Vakfı, projenin ekosisteminde stablecoin (sabit para) de çıkarmıştı.

120 dolar ile zirveyi görmesinin ardından şok bir biçimde 9 dolar seviyelerine düşen LUNA, 3 milyar doların altında bir düşüş yaşadı. Borsalarda LUNA ve UST çekimleri kapatılırken major borsalarda UST ticareti de bir süreliğine durduruldu.

NEDEN BU KADAR DÜŞTÜ?

Normalde Bitcoin'in düşüşte olduğu dönemlerde stabil coin talebi artış gösteriyor ve artan taleple birlikte 1 dolar olması gereken stablecoin'lerin fiyatı 1 doları biraz geçiyordu. Ancak Luna'nın stablecoin'i UST'de öyle olmadı. Bitcoin'in 30 bin dolarların altını test etmesiyle UST'ye talep bir anda patlama yaşayınca yeterli arz sağlanamadı. Bu durumun da beklenmedik düşüşe neden olduğu düşünülüyor.

BİTCOİN SATILDI ANCAK FİYAT YÜKSELMEDİ

TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon Luna Foundation Guard sabit coinin değerini yeniden 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi, fakat beklenen yükseliş gerçekleşmedi.

PİYASADAKİ GENEL DURUM

Kripto para piyasası 2021 Kasım ayında yaptığı tüm zamanların en yüksek seviyelerden ortalama olarak yüzde 50 düşüş yaşadı. Bitcoin'in bugünkü fiyatı ABD'den gelen enflasyon verisiyle birlikte 29 binleri test etti. Kripto para sektöründeki düşüşün ABD Merkez Bankası FED'in değişen para politikasıyla birlikte süreceği tahmin ediliyor. FED 2022 yılında pandemi döneminde basılan paraların piyasadan çekileceği, faizleri artıracağını ve bilanço daraltmasına gideceğini açıklamıştı.

Terra Luna'nın haftalık grafiği;

Yatırımcıları mağdur, Terra Luna öyle bir çakıldı ki! Luna neden düşüyor?

LUNA COİN NEDİR?

Güney Koreli firma Terraform Labs, 2018 yılında şirketin CEO'su olan Daniel Shin ve Kwon tarafından kuruldu.

Luna coin, Tendermint ile oluşturulmuş bir Proof of Stake (PoS) blok zinciri altyapısı üzerinde çalışan algoritmik bir stablecoin platformudur. LUNA, Terra platformunun tokenidir ve fiyat istikrarı mekanizması olarak stabilcoinlerin (TerraSDR'ler ) ihracında ve ayrıca stake etme ve ağ yönetişimi için kullanılır.

TerraSDR'lerin değerini ilgili sabitlenmiş para birimleriyle dengelemek için, kullanıcılar LUNA jetonlarını TerraSDR'ler karşılığında kullanabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Terra'nın kararlılık mekanizması, kullanıcıların arbitraj faaliyetlerine bağlıdır. Örneğin, TerraKRW (Kore Wonuna sabitlenmiş TerraSDR) fiyatı, ikincil piyasalarda Kore Wonu karşısında 0.95:1.00'e düştüğünde, kullanıcılar borsalarda 95 KRW ile 100 TerraKRW satın alabilir ve bu jetonları Terra platformunda LUNA için kullanabilirler. 100 KRW değerinde jeton. 1 TerraKRW'nin fiyatı 1 KRW'nin üzerine çıkarsa, kullanıcılar Terra platformunda TerraKRW satın alabilir ve kar için borsalarda satabilir.

Terra protokolü, birim madencilik ödüllerindeki değişikliklere karşı çıkmak için işlem ücretlerini ve LUNA yakma oranını (1 milyar LUNA denge arzıyla) kullanarak tüm ekonomik koşullarda ağ katılımcıları için öngörülebilir ödüller elde etmeye çalışır.

YORUMLAR
500
Binance 2 kripto para birimine işlem kısıtı getirdi! Yatırımcılar ne yapacak? Binance 2 kripto para birimine işlem kısıtı getirdi! Yatırımcılar ne yapacak? Bitcoin son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi! İşte sert düşüşe sebep olan 5 önemli neden Bitcoin son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi! İşte sert düşüşe sebep olan 5 önemli neden

Bitcoin, Kripto, Kasım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur! - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
18:15 Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 18:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement