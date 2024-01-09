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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceledi ve oyladı. Palandöken, deprem, Gazze, çevre-yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy vererek duygularını paylaştı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
09.01.2024 - 13:07,
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Palandöken, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra yapılan çalışmaların önemini anlatan Palandöken, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha Gayret" adlı fotoğrafını seçti.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Palandöken, orada yaşanan insani drama ve vahamete üzüldüğünü belirterek Mustafa Hassona'nın "Toz Duman" isimli fotoğrafına oy verdi

Palandöken'in "Çevre-yaşam" kategorisindeki tercihi ise Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet Kutlaması" adlı fotoğrafı oldu.

TESK Başkanı Palandöken, "haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Özkan Bilgin'in "Eksi'de Operasyon" adlı karesine oy verdi. Mehmetçik'in gayreti sayesinde rahat olunduğunu vurgulayan Palandöken, fotoğrafın kompozisyonunun çok güzel olduğunu söyledi.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Palandöken, Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" adlı fotoğrafını oylarken engelli insanların başarılarından gurur duyduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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