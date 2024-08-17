TESK Başkanı: Okul kıyafetleri farklı yerlerde satılmalı

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafetlerinin farklı yerlerde satılabilmesi gerektiğini, böylece aileler bütçelerine uygun alışveriş yaparken esnafın da haksız rekabete uğramayacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, okul kıyafetlerinin tek bir noktada satılmasının haksız rekabet oluşturduğunu savundu.

Kırtasiye alışverişinin yanı sıra kıyafetlerin de yüksek fiyatlardan başlamasının aileleri etkilediğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bazı okulların kıyafet masrafları 3-5 bin liradan çok daha yüksek oluyor. Veliler bu kıyafetleri çocukların sağlığı için sentetik olmasın diye özen göstererek seçmeye gayret ediyor ama bu yönlendirmeler hem fiyatlardaki birlikteliğin sağlanmasını yani rekabet unsurunun ortadan kalkmasını ve onların dikte ettiği, çok da kaliteli olmayan ürünleri alma mecburiyetinde bırakıyor. Ailelerin alması gereken okul kıyafetleri, eşofmanlar ve hangi okula gidiyorsa o okulun özel kıyafetleri var. 19 milyon çocuğumuz okula başlayacak ancak okulların bir bölümü kıyafetlerini tek bir mağazaya yönlendirmek suretiyle oradan temin ediyor. Diğer anlaşmalı olmayan ve okul kıyafeti satanların hepsi perişan oluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve okul aile birliklerinin en azından piyasadaki fiyat analizlerinin düzgün yapılarak satın alınmasını sağlayacak bir tedbir almaları lazım. Yapılan uygulama gerçekten de fiyat istikrarını bozucu, aileleri huzursuz edici, aynı zamanda çocukların şevkini kırıcı bir pozisyon alıyor. Çocuklarımızın ve ailelerinin bu konudaki rahatsızlıklarının da giderilmesi şart."