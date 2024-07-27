TESK Genel Başkanı: Esnaf ve Sanatkarlar Haksız Rekabet Karşısında Güçsüz Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Genel Başkanı: Esnaf ve Sanatkarlar Haksız Rekabet Karşısında Güçsüz Kaldı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonla mücadelenin önemli bir ayağı olan esnaf ve sanatkarların haksız rekabet karşısında güçsüz kaldığını belirtti. Palandöken, perakende yasasının çıkmamasının haksız rekabeti artırdığını ve mahalle esnafının neredeyse yok olduğunu ifade etti. Ayrıca, zincirlerin haftada 1 gün tatil ve açma kapama saatlerinin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, esnaf ve sanatkarların enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynadığını ve korunmaları gerektiğini vurguladı.

27.07.2024 08:57
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Enflasyonla mücadelenin en önemli ayağı olan esnaf ve sanatkarların haksız rekabet karşısında dayanacak gücü kalmadığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkede haksız rekabet çok ciddi boyuta ulaştı. Tüm sektörler sermayenin elinde. Maalesef perakende yasası bir türlü çıkmıyor. Çıkmayınca da haksız rekabetle birlikte fiyatları regüle edecek mahalle esnafı neredeyse yok noktasına geldi. Artan nüfusa karşı esnaf sayısında büyük bir artış yok. Sokakta kasap, manav kalmadı. Karşılıklı fiyatların ucuzlamasını sağlayacak bir sistem gerekiyor. Öncelikle zincirlerin haftada 1 gün tatil ve açma kapama saati belli olmalı. Bunun içinde perakende yasası şart. Yasanın olmaması, Hakkari'de, İstanbul'da, Ankara'da veya Bursa'da da aynı fiyatları dayatmaya yol açıyor. Oysa esnaf ve sanatkarlarımız enflasyonla mücadelenin en önemli ayağıdır. Anayasanın 173. maddesinde olduğu gibi esnaf ve sanatkar korunmalı. Meclis tatile girmek üzere bundan sonraki süreçte açılır açılmaz perakende yasası tartışılacak ilk madde olmalı" dedi.

"Esnafı tezgahtar, çiftçiyi işçi konumuna getirdiler"

Haksız rekabet yüzünden esnafın tezgahtar çiftçinin ise işçi konumuna geçtiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'de, gelişmiş ülkelerden örneği alınanla hiç uyuşmayan bir haksız rekabet var. Tüm sektörler sermayenin elinde. Tüm sektörlerdeki ürünleri sattıkları yetmiyormuş gibi ülkenin her yerindeki ürünlerin fiyatını tek tuşla belirleyebiliyorlar. Esnafı bitirdiler, tezgahtar yaptılar. Çiftçiyi de kendilerine işçi yaptılar. Fideyi veriyor, ürettiriyor. Ondan sonra ürünü toplayıp kendi mağazalarına gönderiyor. Fiyatı da kendisi belirliyor. Bir tarafta işsizler ordusu varken diğer tarafta da iştigal edecek, kendi kendine iş yeri müteşebbis olacak insan yok. Artık her şey sermayenin elinde. Ben yaparım, ithal ederim diyor. Bireysel işletme kalmadığı müddetçe etin fiyatının düşmesini kimse beklemesin" şeklinde konuştu.

"Haksız rekabetin önüne geçilmeli"

Her şeyi bol olan ülkemizde fiyatları düşürememe sıkıntısı olduğunu dile getiren Palandöken, "Küçük esnafımız enflasyonla mücadelenin olmazsa olmaz ayağıdır. Her şeyi bol olan bir ülkede fiyatları düşürememenin sıkıntısı var. Sorunun çözümü belli. Perakende Yasası acilen esnafın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeli. Devletimizin enflasyonla mücadele ederken aldığı tedbirlerin işe yarayabilmesi için önce esnaf ve sanatkarların korunması şart. Küçük işletmeler ayakta kalmalı ki vatandaş fiyatları mukayese edip gerçek indirimin farkına varsın" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı: Esnaf ve Sanatkarlar Haksız Rekabet Karşısında Güçsüz Kaldı - Son Dakika

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