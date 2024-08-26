TESK Genel Başkanı: Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Genel Başkanı: Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Gerekiyor

TESK Genel Başkanı: Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Gerekiyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili olumsuz etkileyen deprem sebebiyle alınan mücbir sebep kararının uzatılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın devletten destek ve katkı beklediğini söyledi.

26.08.2024 12:38
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6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili olumsuz etkileyen ve kapanması ağır yaralara sebep olan deprem sebebiyle alınan mücbir sebep kararının mutlaka uzatılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle Mücbir Sebep Halinin uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili olumsuz etkileyen 6 Şubat depremleri sebebiyle alınan mücbir sebep kararının uzatılması gerektiğini aktaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamada bulundu.

Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız halen mağduriyet içerisinde olduğunu dile getiren Palandöken, "Çoğu esnafımızın arabası enkaz altında kalmış ve kullanılmaz hale gelmiş. En önemlisi enkaz altında kalan araçları yapacak usta kalmamışken şimdi bu insanlar nereden ve nasıl devlete vergi verecekler. Esnaf ve sanatkar işinin başına tam geçip ayağa kalkmadan deprem bölgelerinde hayat normale dönmeli ki esnaf ve sanatkar vergisini ödesin. Bu sebeplerden dolayı tüm deprem bölgesinde öncelik, ticari hayatın zaman kaybedilmeden canlandırılması yönünde olmalı" dedi.

Ticari hayatın canlanması ve yaşamın deprem bölgesinde normale dönmesi için Mücbir sebep halinin uzatılması ile birlikte esnafın vergi ve prim borçlarına bir kolaylık sağlanması gerektiğini anlatan Palandöken, "Meydana gelen deprem sonrasında depremi ağır olarak yaşayan ve olumsuz etkilenen illerimizde mücbir sebep ilan edilmiş vergiler, SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV vergisi 31 Ağustos 2024 tarihine kadar ertelenmişti. Esnafımız şuan sadece beyannamesini veriyor. Cebinde ve kasasında parası olmadığından ödemesini yapamıyor. Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle Mücbir Sebep Halinin uzatılmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesinde bulunan İşyeri ve evi yıkılan esnaflarımızın SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV, vergi, elektrik, doğalgaz ve 2023 yılından önceki tüm vergilerine bir kolaylık getirilmelidir ki ticaret ile birlikte hayat normale dönebilsin" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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