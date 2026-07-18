TESK, Selçuklu mimarisiyle yeni yerleşkeye taşınıyor - Son Dakika
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TESK, Selçuklu mimarisiyle yeni yerleşkeye taşınıyor

TESK, Selçuklu mimarisiyle yeni yerleşkeye taşınıyor
18.07.2026 09:52
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Eskişehir Yolu bölgesinde 26 dönümlük arazi üzerine Selçuklu mimarisi ve Ahilik kültürü izleri taşıyacak yeni bir yerleşke inşa edecek. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, projenin temelinin yakında atılacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanların desteğiyle hayata geçirileceğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları (TESK) devlet kurumlarının yeni adresi olan Eskişehir yolu bölgesine taşınıyor.

Selçuklu mimarisiyle yapılacak, ahilik kültüründen izler taşıyacak yeni TESK yerleşkesiyle ile ilgili TESK Genel Merkezinde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu ile Meslek Eğitimini Geliştirme Kurulu toplantıları TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in başkanlığında birlik ve federasyon başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bizim yönetim anlayışımızda istişare, ortak akıl ve teşkilatımızın geleceğini birlikte inşa etmek esastır. Bu anlayışla TESK Konferans Salonumuzda düzenlediğimiz toplantımızda, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız ve yakın zamanda temelini atmayı planladığımız yeni TESK yerleşkesi projemizi siz değerli başkanlarımızla paylaşıyoruz. Proje firmamız tarafından hazırlanan tasarım görsellerini değerli başkanlarımızın değerlendirmesine sunduk. Aldığımız olumlu görüşler ve güçlü destek, doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösterirken, bu büyük eseri teşkilatımıza kazandırma konusundaki azmimizi ve heyecanımızı daha da artırdı" dedi.

26 dönüm araziye dev proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile Eskişehir Yolu ile Sabancı Bulvarı arasında bulunan yaklaşık 26 dönümlük arazi üzerine inşa edilmesi planlandığını belirten Palandöken, "Yeni TESK Kompleksi, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir hizmet binası değil; teşkilatımızın geleceğine bırakacağımız kalıcı ve güçlü bir eser olacaktır. Hayata geçireceğimiz bu projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Bakanlık yetkililerine camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Selçuklu mimarisi TESK projesinde

Selçuklu mimarisi ve Ahilik izleri taşıyan yeni TESK Kompleksi; teşkilatımızın gücüne, büyüklüğüne ve köklü geçmişine yakışan bir eser olarak esnaf ve sanatkarlarımızın ortak evi olacağını kaydeden Bendevi Palandöken, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle; esnaf ve sanatkarlarımızın bizlere duyduğu güvene layık olmak ve teşkilatımızın itibarını daha da yükseltmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli yatırımın ülkemize, teşkilatımıza ve tüm esnaf ve sanatkar camiamıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TESK, Selçuklu mimarisiyle yeni yerleşkeye taşınıyor - Son Dakika

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