TESK ve TŞOF\'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Palandöken mesajında, basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini, demokratik ülkelerde dördüncü güç kabul edildiğini belirtti.

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri, kısa zamanda ve doğru şekilde kamuoyuna aktaran basın mensuplarının, düşünce ve ifade özgürlüğünün teminatı olduğuna işaret eden Palandöken, "Haber almamız için gece gündüz çalışan gazeteciler toplumun gözü, kulağı ve sesidir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kalemini daima doğru ve objektif kullanan gazetecilerimizi tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

"Gazeteciler, demokrasinin vazgeçilmez unsuru"

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da gazetecilerin, toplumu bilgilendirme ve aydınlatma misyonu üstlendiğine dikkati çekti.

Özveriyle çalışan, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını benimseyen gazetecilerin, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizen Apaydın, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, kamuoyunu bilinçlendirme, toplumsal sorunlara ışık tutma ve demokratik değerlere katkı sağlama adına önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Bu vesileyle gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm basın çalışanlarına, çabaları ve özverileri için teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."