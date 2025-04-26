TGC\'nin Darıca\'da Yeni Huzurevi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi Temel Atma Töreni 26 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapıldı. TGC tarafından bağışlarla yaptırılacak olan huzurevinin gazetecilere ve ihtiyaç duyan yurttaşlara hizmet vermesi planlanıyor.

Huzurevi TGC'nin Darıca'daki Yeni Mahalle Taş Liman Sokak 12 numaralı arsasında 50 odalı olarak yapılacak. Aynı arsada yine TGC tarafından yapılarak 1993 yılında hizmete açılan huzurevi 22 yıl hizmet verdikten sonra depreme karşı dayanıksız olduğu için yıktırılmıştı. Huzurevi şimdi aynı arsada yeniden yapılıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde 50 odalı huzurevinin temel atma törenini 26 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Törene TGC Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Munyar ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile çok sayıda TGC üyesi ve Darıcalı katıldı.

Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş'in yaptığı açılış töreninde

konuşan TGC Başkanı Vahap Munyar, "Yönetim Kurulu olarak üyelerimize karşı sorumluluğumuzu yeni bir huzurevi inşaatına başlayarak yerine getiriyoruz. Gazetecilik mesleğinin getirdiği zorluklar, gazetecilerin aldığı ücretlerin yetersizliği meslektaşlarımızın yaşlılık dönemini hak ettikleri gibi geçirmelerine engel olabiliyor. Birçok meslektaşımız barınma sorunu yaşıyor. Huzurevi yapılmadan ismini bekleme listesine yazdıran birçok gazeteci var. Bu nedenle hedefimiz 1,5 yıl içinde huzurevini tamamlayarak hizmete sunabilmek Huzurevimiz daha önceki gibi deniz kıyısındaki arsasına yapılıyor. Darıca sakinleri için de huzurevinin ne kadar önemli olduğunu, huzurevinin ne kadar çok sahiplenildiğini bir öncekihuzurevi döneminden biliyoruz. Hayırseverlerin bağışlarıyla yapacağımız huzurevinin temel atma törenini bu duygularla gerçekleştiriyoruz. Huzurevini ikinci kez yaptıracağımız arsayı 1993 yılında sağlayan dönemin TGC yöneticilerine, Kızılağaç ailesine, Şükrü Taşdelen'e şükranlarımı sunuyorum "diye konuştu.

"Huzurevinin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise törende şunları söyledi:

"TGC Başkanımıza, Genel Sekreter Sibel Güneş'e, yönetim kurulu üyelerine, bu anlamlı projeyi başlattıkları için teşekkür ediyorum. Her bayramda huzurevini ziyaret edip büyüklerimizin hayır duasını almayı istiyoruz. Bundan sonraki süreçte TGC ile işbirliğimiz sürecek. Huzurevinin bir an önce tamamlanmasını büyük bir özlemle bekliyoruz."

"TGC Huzurevi ve Basın Müzesi ile yurttaşlara da hizmet sunuyor "

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 'nin sadece gazetecilere değil, yurttaşlara da dönük önemli hizmetler verdiğine işaret etti ve ekledi:

"Türk basınını hafızası olan TGC Basın Müzemiz İstanbullulara hizmet eden bir kültür varlığı. Darıca'da yaptıracağımız huzurevi de Darıca'nın sosyal hayatının çok kıymetli bir parçası olacak."

Törende konuşan TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen ise "Ben huzurevinde yaşayan bir çok meslektaşımı ve arkadaşımı düzenli olarak ziyaret ediyorum. Huzur evlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kamu yararına çalışan bir dernek olan TGC'nin bu çok kıymetli projeyi en kısa sürede tamamlamasını ve açılış töreninde de birlikte olmayı diliyorum" diye konuştu.

Törende Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Vahap Munyar, Başkan Vekili Doğan Şentürk, Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz, Genel Sekreter Sibel Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri Pınar Aktaş, Nuray Karagöz, Uğur Güç, TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen,TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Levent Yavuz, Ayşegül Aydoğan Atakan ve huzurevi için arsa bağışında bulunan Kızılağaç ailesinden Nur Temel bulundu.

Törene katılanlar arasında TGC üyeleri Metin Özyıldırım, Seraceddin Zıddıoğlu, Süleyman Cem Çapanoğlu, Musa Alioğlu, Mustafa Bağdiken, İskender Özsoy, İsmail Kahraman, Günhan Altınkaynak, Gazeteciler Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Kani Atmaca, Engin Köklüçınar, TGC İdare Müdürü Gülay Günay Çulcu, TGC İdari Şefi Bahriye Gündüz, Yasemin Keskin, TGC Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay ve Müze Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk, Kocaeli Sosyal Hizmetler Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Darıca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Alp Eren Tazegül, Darıca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikoloğu Cavit Barış Gezginci, Darıca Yaşlılar Dayanışma Derneği Başkan AytülKanburoğlu da yer aldı. Konuşmalardan sonra törenle temel atıldı. - KOCAELİ