Themore Concept, UNICERA Fuarı'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Themore Concept, UNICERA Fuarı'nda

Geniş Video İzle

Themore Concept, yenilikçi tasarımlarını UNICERA Fuarı'nda sergileyerek 2025 ihracat yılı hedefini açıkladı.

08.11.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Themore Concept yenilikçi tasarımlarıyla UNICERA Fuarı'ndaydı

"2025 yılı ihracat yılımız olacak"

İSTANBUL - Themore Concept yenilikçi tasarımlarını UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda sergiledi. Markanın; mutfak, banyo, kapı ve tüm dekorasyon ürünleri sektör profesyonellerinin ilgisini çekti.

Mutfak, banyo, kapı ve tüm dekorasyon ürünleri alanında özgün tasarımlara yapan Themore Concept, büyüme hedefleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki en önemli fuarlara katılmaya devam ediyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'na katılım sağlayan Themore Concept, yenilikçi tasarımlarını sektör profesyonelleri ile buluşturdu. Sektöründe yaklaşık 40 yıllık tecrübe ve birikimini son teknoloji ve sistemlerle bugüne taşıyan marka, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda yer aldı. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan tasarımlarını sergileyen marka; sektör profesyonelleri, bayiler ve iş ortaklarıyla buluştu.

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu Themore Concept mutfağında imza tatlarını hazırladı

Marka ziyaretçilere yönelik de etkinlikler düzenledi. Ziyaretçilere yönelik düzenlenen etkinlikte, ünlü şef Somer Sivrioğlu Themore Concept mutfağında imza tatlarını hazırladı. Markanın yenilikçi tasarımlarla donattığı mutfak ziyaretçilerin ilgisini çekti. Şef Somer Sivrioğlu hazırladığı yiyecekleri misafirlere ikram etti.

"Yeni pazar fırsatlarını keşfetmemiz açısından büyük önem taşıyor"

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orge Grup CEO'su Ahmet Geçgel, "UNICERA Fuarı, sektördeki en önemli etkinliklerden biri. Burada, 40 yıllık deneyimimizi ve yenilikçi tasarımlarımızı sektör profesyonelleriyle paylaşma fırsatı bulduk. 2025 yılı öncesi sektörle bir araya gelmek bizim için son derece heyecan vericiydi. Yeni pazar fırsatlarını keşfetmemiz ve uluslararası iş bağlantıları kurmamız açısından da burada yer almak büyük bir önem taşıyor. İhracat faaliyetlerimizi güçlendirerek global pazarda büyümeye ve uluslararası müşterilere ulaşmak için stratejilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Üretim kapasitemizi 3 katına çıkaracağız"

Gelecek hedefleri hakkında da bilgi veren Geçgel, "Üretim kapasitemizi 3 katına çıkaracağız. Yurt dışı satışlarımızı her yıl yüzde 25 artırmayı amaçlıyoruz. 2025 yılında ABD'de de kendi bünyemizde istihdam sağlayacağımız bir showroom açmak istiyoruz. ABD pazarında yer almak istiyoruz. Türkiye'de 23, yurt dışında 4 satış mağazamız var. Önceliğimiz yurt içinde pazar lideri olmak, ardından da yurt dışında bayiler açarak büyümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025 yılı ihracat yılımız olacak"

Themore Concept COO'su Muhammet Ali Gonca, "Fuar bizim için çok verimli geçiyor. Satış ağımızı her geçen gün artırıyoruz. Fuarın işbirliklerine katkısı çok iyi. Her yıl bu tür fuarlara yeni ürünlerimizle katılıyoruz. Gelen beğeniler bize motivasyon sağlıyor. Bayilik yapılanmamızı genişleterek büyümek istiyoruz. 2025 yılını ihracat yılı olarak belirledik. Başta; ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan'da mağaza yapılanması yapacağız. Sonrasında da tüm Avrupa bloğuna ihracat yapacak şekilde daha güçlü bir aktör olarak var olacağız" dedi.

Yerli ve yabancı birçok katılımcıyı bir araya getiriyor

Banyo ve mutfak sektöründeki en son yenilikleri, trendleri ve teknolojileri sergilemek amacıyla her yıl düzenlenen fuar, yerli ve yabancı birçok katılımcıyı bir araya getirerek, sektördeki profesyonellere önemli iş fırsatları sunuyor. Katılımcılar, en son tasarım trendlerini keşfederken, sektördeki lider firmaların yenilikçi ürünlerini inceleme fırsatı yakalıyor. Ayrıca, fuar boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları ve seminerler, katılımcılara sektördeki gelişmeleri takip etme ve yeni bilgiler edinme imkanı sağlıyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Somer Sivrioğlu, Dekorasyon, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Themore Concept, UNICERA Fuarı'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Themore Concept, UNICERA Fuarı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.