THY dünya çapında yeni bir başarıya imza attı

Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3'üncü oldu. Türk Hava Yolları (THY), sektördeki yükselişini sürdürüyor. IATA'nın verilerine göre, 2024'te THY yüzde 3,4'lük uluslararası yolcu pazar payı ile dünyada "network hava yolları" arasında üçüncü, Avrupa'da da ise birinci sırada yer aldı. Turkish Cargo ise yüzde 5,7 pazar payı ile dünya genelinde 3'üncü sıraya yükseldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise "THY yüksekten uçuyor. Dünyada 3'üncü olmak az bir şey değil. THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3'üncü oldu. 2012'de yolcuda 13'üncü, kargoda 26'ncı sıradayken şimdi 3'üncü sıraya yükseldik. Ülkemiz adına gururluyuz" ifadelerini kullandı.