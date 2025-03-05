THY dünya çapında yeni bir başarıya imza attı - Son Dakika
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Ekonomi

THY dünya çapında yeni bir başarıya imza attı

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Türk Hava Yolları (THY), IATA'nın verilerine göre 2024'te uluslararası yolcu pazarında %3,4 pazar payı ile dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 1'inci oldu. Turkish Cargo ise %5,7 pazar payı ile dünya genelinde 3'üncü sıraya yükseldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu başarıdan duyduğu gururu dile getirdi.

05.03.2025 14:12  Güncelleme: 15:46
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Türk Hava Yolları (THY), uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3'üncü oldu. Türk Hava Yolları (THY), sektördeki yükselişini sürdürüyor. IATA'nın verilerine göre, 2024'te THY yüzde 3,4'lük uluslararası yolcu pazar payı ile dünyada "network hava yolları" arasında üçüncü, Avrupa'da da ise birinci sırada yer aldı. Turkish Cargo ise yüzde 5,7 pazar payı ile dünya genelinde 3'üncü sıraya yükseldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise "THY yüksekten uçuyor. Dünyada 3'üncü olmak az bir şey değil. THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3'üncü oldu. 2012'de yolcuda 13'üncü, kargoda 26'ncı sıradayken şimdi 3'üncü sıraya yükseldik. Ülkemiz adına gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Uluslararası Yolcu ve Kargo Pazarında Dünyada 3. Sırada
THY dünya çapında yeni bir başarıya imza attı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi THY dünya çapında yeni bir başarıya imza attı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Aydoğdu:
    Heykel isteriz bu ülkede basari sadece heykelde olur 15 17 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    salla gitsin nasılolsa kimse neyin ne oldugunu bilmiyor ya 8 8 Yanıtla
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