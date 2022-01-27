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THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu - Son Dakika

THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

27.01.2022 17:17

İlker Aycı'nın istifasının akabinde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet Bolat getirildi.

Türk Hava Yolları'nda (THY) İlker Aycı'nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna hangi ismin geleceği kesinleşti.

GÖREVE AHMET BOLAT GETİRİLDİ

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar kapsamında, THY'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Bolat getirildi.

İTO BAŞKANI YÖNETİM KURULU'NA GİRDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.

AYCI EKİP ARKADAŞLARINI KAZAKİSTAN'DA BIRAKMIŞTI

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağı ile eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.

THY 127 ÜLKEYE UÇUYOR

Avrupa'nın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden olan THY, 2021'i pandemi öncesi olan 2019'un üzerinde kapatmış, böylece dünyanın en büyük 5 havayolu şirketinden biri olmuştu. 20 binden fazla çalışanı bulunun Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, dünya çapında 127 ülkede, 331 havalimanına uçuyor. Şirket, yıllık olarak 60 milyondan fazla yolcu taşıyor.

THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu
Ahmet Bolat

AHMET BOLAT KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984'te A.B.D.'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Prof. Dr. Bolat 1959 Konya doğumludur.

Bolat iş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988'den 2005'e kadar olan dönemde Riyad King Saud University'de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.

Yeni görevine atanana dek THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından Sorumlu Genel Müdür, Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmıştır.

Profesör Ahmet BOLAT uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınlamıştır.

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Mehmet İlker Aycı, Türk Hava Yolları, Ahmet Bolat, Yatırım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu - Son Dakika Ekonomi


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