THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ hakkında soruşturma toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ hakkında soruşturma toplantısı düzenlendi

Rekabet Kurulu, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Soruşturma, şirketin taahhütlerine aykırı davranması ve jet yakıtı depolama ile ikmal hizmetlerine fahiş fiyat uygulaması iddiaları üzerine başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, şirketin taahhütlere aykırı davranmadığı ve kanunu ihlal etmediği tespit edildi. Kararın 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

10.07.2024 12:35
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Rekabet Kurulunda, Türk Hava Yolları (THY) Opet Havacılık Yakıtları AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Rekabet Kurulu 2. Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında Rekabet Kurumu'nda yapıldı.

Algan, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de sözlü savunması yapılan soruşturmanın, Ankara 6. İdare Mahkemesinin bir önceki Kurul kararını iptal etmesi sonucunda açıldığını belirterek soruşturmanın, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ'nin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan akaryakıt depolama, satış ve ikmal ünitelerinin işletilmesi hakkını devralmasına ilişkin Kurul kararındaki taahhütlerine aykırı davrandığı ve jet yakıtı depolama ile ikmal hizmetlerine ilişkin ücretleri fahiş düzeyde artırarak kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütüldüğünü aktardı.

Temsilci, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ'nin söz konusu taahhütlere aykırı davranmadığının ve aşırı fiyat uygulayarak kanunu ihlal etmediğinin tespit edildiğini belirterek idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından tarafların görüşleri alındı.

Şikayetçi teşebbüs temsilcisi, firmanın pazarda hakim konumda olduğunu ve taahhütlere aykırı davrandığını savunarak Kurul'un bu yönde tespitte bulunmasını talep etti.

THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ Genel Müdürü Serdar Güler de tüm faaliyetlerinde yasalara tam uyuma öncelik verdiklerini belirterek kasıtlı ya da yanlışlıkla mevzuata aykırı işlem yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ hakkında soruşturma toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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