THY, SAAFI ile Finansman Alanında Öncü Oldu

TÜRK Hava Yolları (THY), Sompo AXIS Aviation Finance Insurance (SAAFI) Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı ürününün kullanıldığı ilk finansman yapısına öncülük etti.

Tokyo'da düzenlenen imza töreniyle duyurulan anlaşma, bu yılın başlarında piyasaya sunulan SAAFI ürününün ilk kez kullanılması bakımından havacılık finansmanı alanında önemli bir dönüm noktası oldu. Anlaşma kapsamında, havayolu filosuna katılacak bir adet Airbus A350-900 ve bir adet Airbus A321-271NX tipi uçakların finansmanı için, JP Lease Japon öz sermaye temini görevini üstlenirken, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ise kreditör olarak katılım sağlayacak. Söz konusu kredi, SAAFI sigorta kuruluşları Sompo ve AXIS tarafından sağlanan yüzde 100 Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı ile güvence altına alınacak. Bu finansman yapısı, Japon Özsermayeli Finansal Kiralama (Jolco) modeliyle birleştirilerek Türk Hava Yolları'nın toplam finansman maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesini sağlayacak. Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı, WTW çatısı altındaki Willis aracılığıyla sağlandı.

SEKTÖRDE LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ile İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, "SAAFI ürününün lansman müşterisi olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli sigortacılarımız Sompo ve AXIS, sigorta brokerimiz Willis ve uzun yıllardır güvenilir iş ortaklarımız olan SMBC ve JP Lease'in katkılarıyla bu yenilikçi finansman modelini hayata geçirdik. Türk Hava Yolları olarak, filo yenileme ve büyüme stratejilerimizi destekleyen yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Bu tür yeni finansman modelleri sayesinde finansal esnekliğimizi artırırken, sektördeki liderliğimizi de pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

THY İLK OLACAK

Sompo Finansal ve Politik Riskler Sigortacısı Tim Gaul ise, "Türk Hava Yolları gibi uzun soluklu bir iş ortağımızın, SAAFI ürünümüzün ilk finansman işlemi için bizi tercih etmesinden onur duyuyoruz. Son sekiz yılda 120'den fazla uçak finansmanında yer alarak Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı alanında önemli bir uzmanlık kazandık. AXIS ile ortaklığımız sayesinde SAAFI, mevcut ürün portföyümüze güçlü bir katkı sunacak ve Türk Hava Yolları da bu kapasiteden yararlanan ilk müşteri olacak" dedi.

BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

Gerçekleştirilen anlaşmaya ilişkin AXIS Kıdemli Sigortacısı Richard Jelf "SAAFI ürününü Sompo ile birlikte havacılık finansmanı pazarına sunmaktan ve Türk Hava Yolları'nın bu ürünün ilk kullanıcısı olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu ürün, AXIS'in Sigorta Garantili Havacılık Finansmanı alanındaki ürün gamını güçlendiren önemli bir yenilik. Müşterilerimizin büyümesine ve havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.