150 oda ve borsa akreditasyon sertifikalarını aldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) oda ve borsalarına verilen akreditasyonun, ticari hayatı kolaylaştıracağını, oda ve borsalara disiplin kazandıracağını söyledi.

"2022 Akreditasyon Sertifika Töreni", TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Uçarmak, buradaki konuşmasında, hizmet kalitesinin belirli bir standarda bağlandığını gösteren akreditasyon töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oda ve borsaların gümrükler ve bakanlıkla yakından ilgili olduğunu ifade eden Uçarmak, oda ve borsalarda verilen akreditasyonun, hizmet kalitesini belirli bir noktaya getirmesiyle ticari hayatı kolaylaştıracağını, oda ve borsalara disiplin kazandıracağını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu da söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi.

Akreditasyon denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın akreditasyon sertifikalarını alacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerini asmalarını rica etti.

Hisarcıklıoğlu, dünyanın bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirterek, TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zorunda olduklarını kaydetti.

Türk iş dünyasının başkanı olarak, Avrupa'da, Asya Pasifik'te, İslam ülkelerinde ve Türk Cumhuriyetleri'nde oda başkanlığı ya da yönetim kurulu üyeliği yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, salgın dönemini dünyaya kıyasla Türk iş dünyasının en az etkiyle atlattığını aktardı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların kendilerini geliştirdiğini anlattı. Akredite oda ve borsaların 30'dan fazla ülkenin odaları ile proje yürüttüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların girişimcilere en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların hizmet kalitesi anlamında, Londra, Paris, Berlin'deki oda-borsa seviyesine ulaştığını vurgulayarak, tüm dünyaya sistemi ihraç edecek konuma geldiklerini ifade etti.

"Yeni akreditasyon standardını belirledik"

Hisarcıklıoğlu, şu an 365 oda ve borsadan 278'inin akredite edildiğini, 35'inin de sürecinin devam ettiğini belirterek, tüm oda ve borsaların akredite olmasını hedeflediklerini söyledi.

Talep ve görüşler doğrultusunda yeni hedeflere uygun, yeni bir akreditasyon standardı belirledikleri bilgisini veren Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Ticaret, e-ticaret ve dış ticaret, sanayi-üretim, tedarik zinciri ve AR-GE faaliyetleri, sosyal sorumluluk, turizm ve coğrafi işaret gibi yerel değerlerin tanıtımı, istihdam ve mesleki eğitim gibi konular da artık standardın yeni dönemde bir parçası haline geldi. Akreditasyon sisteminde tam puan 65'ti, şimdi tam puanı 100'e çıkarıyoruz. Geçmişte puanlarınıza göre A, B, C olarak sınıflanıyordunuz. Artık puanlarınıza göre 5, 6 ve 7 yıldızla sınıflanacaksınız. Yani A sınıfı akredite olanlar, bundan sonra 7 yıldızlı oda-borsa haline gelmiş olacak. Odaların ve borsaların akreditasyon sistemlerini birbirinden ayırıyoruz. Borsalar, artık kendilerine özgü bir standartta, asli borsacılık hizmetleri bazında denetlenecekler."

Hisarcıklıoğlu, yapılan bu değişikliklerle daha kaliteli kurumsal hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Kriterleri zorlaştırarak, oda-borsalara yeni ve daha yüksek bir hedef verdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sisteminin 20. yılında oda ve borsaları bir üst lige daha çıkarmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.