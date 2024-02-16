Ticaret Bakanı: 21 yılda esnaf ve sanatkara 458 milyar lira finansman desteği sağlandı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2002'den bu yana 21 yılda esnaf ve sanatkara 458 milyar lira finansman desteği sağlandığını söyledi.

Bakan Bolat, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen "Esnaf Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki hükümetin her büyük sıkıntılarda dahi devletin imkanları ölçüsünde toplumun bütün kesimlerinin dertlerini çözme gayreti içinde olduğunu vurguladı.

Son dört yıl içerisinde, patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de 100 binin üzerinde dünyada da 20 milyon insanın hayatını kaybettiğini, Rusya- Ukrayna savaşı çıktığını, ardından Türkiye'de 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin yaşandığını ifade eden Bolat, "Hiçbir dönemde ne parasızlık ne maaşların ödenmemesi ne finansman imkanları sunulmaması ne de hiçbir ürünün bulunamaması gibi bir durum meydana gelmedi. Ardından üç ay süren çok büyük bir seçim maratonu yaşandı. ve hükümetimiz, göreve geldiği 3 Haziran'dan bu yana 7/24 var gücüyle çalışıyor. Toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması, satın alma gücünün artması noktasında gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'deki bütün esnafa geçen yıl kullandırılan kredi 164 milyar lira"

Bakan Bolat, 2002 yılında Halkbank kaynağından esnaf ve sanatkarlara yüzde 20 sübvansiyonla şahıs başına 5 bin lira kredi verilirken, şu anda yüzde 50 sübvansiyonla 650 bin liraya kadar kredi verildiğini söyledi.

Eskiden yatırım kredisi alamayan esnafa, bugün 1,5 milyon liraya kadar yatırım kredisi verilebildiğini aktaran Bolat, 300 bin liraya kadar da Genç Girişimci Kredisi verildiğini belirtti.

Bolat, bugüne kadar Usta Girişimci Kredisi olarak 15,5 milyon lira kredi verildiğini dile getirerek, "1950 ile 2002 yılları arasında 52 senede 152 milyon lira kredi kullandırılmış. Tabii o zaman paranın değeri ona göre daha değerliydi. Ama 2002'den bu yana 21 yılda esnaflarımıza, sanatkarlarımıza 458 milyar lira finansman desteği sağlandı. ve Antalya için 2023 yılında, geçen yıl kullandırılan finans desteği 9 milyar 800 milyon lira. Türkiye'deki bütün esnafa geçen yıl kullandırılan kredi rakamı 164 milyar lira." dedi.

"Kadın kooperatiflerin projeleri çağrıya çıkıyor"

Bakanlığının görev alanı içinde olan kooperatif sayısının 10 bin olduğunu belirten Bolat, onlar için Kooperatiflerin Destek Programı'nı (KOOP-DES) uyguladıklarını söyledi.

Kadın kooperatiflerine ciddi hibeler verdiklerini ifade eden Bolat, "Kadın girişimcilerin üretim hayatına katılması ve gelir elde etmeleri noktasında onlara makine, ekipman ve demirbaş alımı için beş yılda bir defaya mahsus, 400 bin liraya kadar nakdi destek, sergi ve fuarlara katılmaları için de 60 bin lira ve çalıştırdıkları iki eleman için de yılda 273 bin lira hibe destek sağlıyoruz. KOOP-DES faaliyetlerimiz devam edecek. Yakında kadın kooperatiflerinin projeleri için 1-2 haftaya çağrıya çıkılıyor." diye konuştu.

Antalya'nın turizmde büyük atılımları olan, dünyaca bilinen bir turizm cenneti olduğunu vurgulayan Bolat, Antalya'ya gelen turist sayısının geçen yıl 15 milyona yaklaştığını söyledi.

Bolat, bundan iki sene öncesine kadar 650-680 dolar olan kişi başı turist harcamasının bu yıl 960 dolara yükseldiğini vurgulayarak, bunun çok önemli bir rakam olduğunu belirtti.

Bu durumun devamı için "Turistten çok para kazanalım" anlayışı ile değil "Onlara güzel hizmet edelim ki ülkemizi güzel tanıtalım, gezdirelim, beğendirelim ki hep gelsinler" anlayışıyla turizmde çalışmak gerektiğini vurgulayan Bolat, "Yani 'bir kere voliyi vuralım, ne olursa olsun' anlayışı çok tehlikeli bir anlayış. Allah korusun müşteriyi, turisti kaçırırsın. Bizim esnafımız asla öyle bir şey yapmaz." ifadelerini kullandı.

Kamu bankalarının esnaftan aldığı kredi kartı komisyonu yüzde 2,39'a düşürüldü

Bakan Bolat, yaklaşık 1,5 ay önce bakanlık olarak Türkiye Bankalar Birliğiyle bir toplantı yaptıklarını anımsatarak, orada bazı taleplerde bulunduklarını söyledi.

Esnaf ve sanatkarın post makinesinden yani kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerden alınan komisyonları, akaryakıt istasyonlarından alınan komisyonları düşürmelerini istediklerini aktaran Bolat, "Üç tane kamu bankası bir araya geldi. ve inşallah esnaftan aldıkları kredi kartı komisyonunu yüzde 2,39'a düşürdüler. Aynı şekilde üye iş yeri ücretinde de yüzde 50 indirim yapma kararı aldılar. İnanıyorum ki üç kamu bankasının yaptığı bu önderliği diğer özel bankalar da mecbur kalacak, takip edecekler. Rekabet gereği. Esnafımız, sanatkarlarımız için gerçekten 2024 yılı başında önemli bir katkı olarak kaydedilmiş oldu." diye konuştu.

(Bitti)