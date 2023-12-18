Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan ziyareti kapsamında, 5 işbirliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri dolayısıyla gittikleri Macaristan'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Enerji Bakanı Csaba Lantos'un hazır bulunduğu bir toplantı düzenlendiğin ifade etti.

İki ülke arasında tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlığın bulunduğunu, yakın zamanda da Türkiye'nin, Macaristan ile önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Macar tarafınca kara yolu geçiş kotalarında artış talebimizin dikkate alınacağı, AB ile ilişkilerimiz açısından 2024 yılının ikinci yarısında üstlenecekleri AB Dönem başkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini gündeme alacakları ifade edilmiştir. 12 Şubat 2024 tarihinde birinci dönem Ekonomi ve Ticaret ve Ortaklık Komitesi için Türkiye'de iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme konusunda mutabık kaldık."

Bolat, görüşülen Bakanlar ile halihazırda devam eden ortak yatırımlar ile yeni işbirliklerini masaya yatırdıklarını kaydederek, "5 adet karşılıklı işbirliğine yönelik protokol imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Macaristan ile ticaret hacmimizin daha yüksek seviyelere ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.