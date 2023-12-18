 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan ziyareti kapsamında, 5 işbirliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
18.12.2023 - 18:06,
Abone Ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan ziyareti kapsamında, 5 işbirliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri dolayısıyla gittikleri Macaristan'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Enerji Bakanı Csaba Lantos'un hazır bulunduğu bir toplantı düzenlendiğin ifade etti.

İki ülke arasında tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlığın bulunduğunu, yakın zamanda da Türkiye'nin, Macaristan ile önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Macar tarafınca kara yolu geçiş kotalarında artış talebimizin dikkate alınacağı, AB ile ilişkilerimiz açısından 2024 yılının ikinci yarısında üstlenecekleri AB Dönem başkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini gündeme alacakları ifade edilmiştir. 12 Şubat 2024 tarihinde birinci dönem Ekonomi ve Ticaret ve Ortaklık Komitesi için Türkiye'de iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme konusunda mutabık kaldık."

Bolat, görüşülen Bakanlar ile halihazırda devam eden ortak yatırımlar ile yeni işbirliklerini masaya yatırdıklarını kaydederek, "5 adet karşılıklı işbirliğine yönelik protokol imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Macaristan ile ticaret hacmimizin daha yüksek seviyelere ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer Bolat, Macaristan, Türkiye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere ateş açıldı: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere ateş açıldı: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı

Son Dakika
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22 Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere ateş açıldı: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 18:15:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat, Macaristan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement