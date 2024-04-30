Ticaret Bakanı: Dış Ticaret Açığında Gerileme Var

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi programında yaptığı konuşmada dış ticaret açığında gerileme olduğuna dikkat çekti. Bakan Bolat, "Son 9 ayda dış ticaret açığımızda 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemeyi başardık. İthalat noktasında gerekli tedbirleri alıyoruz. Bundan taviz vermiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Albayrak Medya Grubu tarafından düzenlenen 'İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi', İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programa; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Nail Olpak ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli gibi isimler katıldı.

İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde verimlilik, yerli ve milli iktisat politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve ticaretin uluslararası seyri konuları masaya yatırıldı. Bakan Bolat, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ihracat hedef ve planlarını değerlendirdi. Bakan Bolat, "2024 yılı ilk çeyreğinde ihracatımız 63,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yıl sonunda 267 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız" dedi.

Bakan Bolat, kişi başına düşen milli gelirin 13 bin doların üzerine çıktığını hatırlatırken, "Dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl aynı oranda yüzde 3,2 büyümesi bekleniyor. Bu demek oluyor ki gelecek yıl da ekonomik şartlar zorlu olacak. Ülkemiz 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 4 oranında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı ile yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 14 çeyrektir sürdürmüştür. 2023 yılı genelinde ekonomik büyümemiz yüzde 4,5oranında gerçekleşerek yüzde 4,4 olan OVP hedefinin üzerine çıkmıştır. 2003 - 2023 yılları arasında yıllık reel ortalama büyüme oranımız yüzde 5,4 olmuştur. Öte yandan, 2023 yılında, tarihte ilk defa, milli gelirimiz 1,1 trilyon doların üzerine çıkarak 1 trilyon 118 milyar dolar olurken, kişi başına milli gelirimiz 13 bin doların üzerine çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"Dış ticaret açığı geriledi, ithalat noktasında gerekli tedbirleri alıyoruz"

Cari işlemlerde yaşanan gerileme ile ilgili de bilgi veren Bakan Bolat, "Mayıs 2023'te 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda toplam 28,3 milyar dolar azalarak Şubat 2024 itibarıyla 31,8 milyar dolara gerilemiştir. İhracatta yaşanan ivmelenme, son dönemde alınan önlemler ile ithalatta yaşanan düşüş ile 2024 yılı Ocak-Mart yıllık bazda yüzde 41,2'lik bir azalış yaşayan dış ticaret açığımız ise cari açığımızda devam etmekte olan bu iyileşmeye büyük katkı sağlamıştır. Son 9 ayda dış ticaret açığımızda 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemeyi başardık. İthalat noktasında gerekli tedbirleri alıyoruz. Bundan taviz vermiyoruz" dedi.

İhracatçılara verilen destekler

İhracatçılara verilen desteklerden de bahseden Bakan Bolat, "Bakanlık bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılarımız için harcıyoruz. Ticaret Bakanlığımızca 2002-2023 yılları arasında ihracatçılarımıza toplam 33 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Sadece 2023 yılında mal ve hizmet ihracatı için 11,7 milyar TL'lik desteğimizi, 2024 yılında yaklaşık iki katına, 21,5 milyar TL'ye çıkararak ihracatçılarımızın kullanımına tahsis ediyoruz. Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme Stratejilerimizin etkisini artırmak amacıyla, bu ülkelerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın Marka ve TURQUALITY ve birim kira destek sürelerini yeniledik" şeklinde konuştu.

"Hizmet ihracatı artıyor"

Hizmet ihracatında da son yıllarda ciddi artış olduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, "Hizmet ihracatımız son 20 yılda ciddi oranda yükseldi. Hizmet ihracatımızda 2002 yılındaki 14 milyar dolarlık düzeyden başlayarak, 2023 yılını 100 milyar dolar gibi iftiharlık bir rakamla kapattık. 2024 yılında da istikrarlı yükselişimiz hız kesmeden devam edecek ve 110 milyar dolarlık, 2028 yılında ise 200 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetler kalemi içinde bu anlamda müteahhitlik kaleminde geçen yıl 28 milyar dolarlık gelir kalemimiz oldu. Dizi film ihracatında yaklaşık 600 milyon dolarlık gelirimiz oldu. Yarım milyon doları aştı müteahhitlerimizin dünyada kazandığı projeler" diye konuştu. - İSTANBUL