Ticaret Bakanı: İsrail'e satılan yakıt turist getiren hava yolu şirketlerine - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı: İsrail'e satılan yakıt turist getiren hava yolu şirketlerine

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'den İsrail'e jet yakıtının, askeri uçaklara satılıyormuş gibi yansıtıldığını belirterek, İsrail'e satılan yakıtın turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıt olduğunu söyledi. Bolat, Türkiye'den İsrail'e yapılan ticaretin içinde Filistin'e yapılan ticaretin de yer aldığını ve Filistin'e yardımların devam edeceğini bildirdi.

10.04.2024 00:10  Güncelleme: 00:44
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'den İsrail'e jet yakıtının, askeri uçaklara satılıyormuş gibi yansıtıldığını belirterek "İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor." dedi.

Bolat, TRT Haber canlı yayınında Türkiye'den, Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in hedef ülkeler listesinden çıkartıldığını anımsatan Bolat, Ticaret Bakanlığının, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdığını söyledi.

Söz konusu ürünler içinde gıda, tıbbi ürünler, ilaç, mutfak eşyası, konfeksiyon gibi insanların temel ihtiyaçlarının kapsam dışı bırakıldığını dile getiren Ömer Bolat, "Gelişmelere göre devletin ilgili kurumları değerlendirmeleri yaparlar ve Ticaret Bakanlığı olarak bunları biz ya da Dışişleri Bakanlığımız kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.

İsrail ile ticaretin özel şirketler tarafından yapıldığının altını çizen Bolat, Ticaret Bakanlığının ticareti yapan bir kuruluş olmadığını, söz konusu ticaretin yüzde 99,9'unun özel şirketler tarafından yapıldığını bildirdi.

"Jet yakıtı iddiası büyük bir iftiradır"

Bolat, Türkiye'den İsrail'e jet yakıtının, askeri uçaklara satılıyormuş gibi yansıtıldığını belirterek "Türkiye'de uçak yakıtı satan iki özel akaryakıt şirketi var. İsrail'den Türkiye'ye çok sayıda turist geldi. Sivil uçuşlar bir müddet devam etti. Uçuşlar, birkaç ay önce iptal edildi. İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in askeri uçaklarına benzin satılıyormuş gibi lanse edilmesini iftira olarak nitelendiren Bolat, şöyle devam etti:

"Jet yakıtı iddiası büyük bir iftiradır. Vatandaşlarımız, siyaset istismarcılığı anlamında yapılan bu iftiralara kanmasın. Filistin davasına en büyük hizmetleri yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetlerine, devlet yöneticilerine karşı iftirayı yapmak, günahların en büyüdüğüdür."

"İsrail'e yapılan ticaretin içinde Filistin'e yapılan ticaret de yer alıyor"

Bolat, İsrail konusunda hükümetin doğru adımlar atmaya devam edeceğini dile getirdi.

İsrail'e yapılan ticaretin içinde Filistin'e yapılan ticaretin de yer aldığını anlatan Bolat, Filistin'e gönderilen ürünlerin, gümrük ve limanlarda İsrail adıyla geçtiğini söyledi.

Söz konusu ihracatın çok fazla olmadığının dile getirildiğini anlatan Bakan Bolat, Filistin'e ihracatın 1 milyar dolar civarında olduğunu, kayda girmeyen kısımların da dahil edilmesiyle 2 milyar dolarlık ticaret olduğunun açıklandığını kaydetti.

Vatandaşlardan Filistin halkının haklarını, hukuklarını, menfaatlerini düşünen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve devletine destek olmaya davet eden Bolat, Filistin'e yardımların devam edeceğini bildirdi.

Bolat, Batılı ülkelerin Gazze'ye havadan yaptıkları yardımların 30 bin tonluk yardımlar olduğunu anlatan Bolat, "Türkiye'den bugüne kadar toplam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Dünya'da, Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye olarak tescillendi. Kanallar açık olsa çok daha fazlasını, içeriye sevk edeceğiz. Bu anlamda hiçbir eksiğimiz yok. Ümidimiz ve beklentimiz İsrail'in bir an önce ateşkes yapması." diye konuştu.

Bolat, İsrail'in Batılı kamuoyu ve hükümetlerden de ikazlar almaya başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ömer Bolat, Filistin, Türkiye, İsrail, turist, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı: İsrail'e satılan yakıt turist getiren hava yolu şirketlerine - Son Dakika

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