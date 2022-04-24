Ticaret Bakanı Muş iftar programında konuştu - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ekonomik yapısının, ticari hareketliliğinin, üretim kabiliyetinin ve kapasitesinin her geçen gün geliştiğini söyledi.

Bakan Muş, Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş ve ekonomi dünyasının temsilcileriyle basına kapalı bir araya geldi.

Daha sonra Toroslar Belediyesince düzenlenen iftar programına katılan Muş, konuşmasında, dünyada yaşanan önemli ekonomik ve siyasi gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğini belirtti.

Muş, Türkiye'nin dünya ekonomisiyle entegre olmuş, dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinden olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla dünyada cereyan eden gelişmeler olumlu seyrediyorsa bizi de olumlu etkiliyor, olumsuz seyrediyorsa bize de etkileri oluyor." dedi.

Kovid-19 süreci ile Rusya- Ukrayna savaşına değinen Muş, "Tüm dünyanın yaptığı gibi 2 yıl boyunca tüm ülke olarak pandemiyle mücadele ettik. 2 senenin sonunda bu tam geride kaldı, akabinde ülkemizin kuzeyinde Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz patlak verdi. Tüm dünyada bu krizin etkileri hissediliyor. Dünya 1970 yılından beri en yüksek küresel enflasyonu yaşıyor. 1970-2022, bu aradaki en yüksek enflasyon bu yıl yaşanıyor dünyada. Dolayısıyla ülkemizde de buna benzer bir tablo yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Fiyatlardaki dalgalanmalar ilelebet sürecek değil"

Türkiye'nin ekonomisinin geliştiğini ifade eden Bakan Muş, şöyle konuştu:

"Ekonomik yapımız, ticari hareketlilik, üretim kabiliyetimiz ve kapasitemiz her geçen gün gelişiyor. Türkiye'nin ihracatı, dış ticareti, ekonomik aktivitesi, bunun yoğunluğu her geçen gün artıyor. Şunu takdir edersiniz ki dünyayla bu kadar entegre olmuş bir ekonominin ister istemez emtia fiyatlarının, girdi maliyetlerinin yükseldiği, enerji fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir tabloda bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Şu an yaşadığımız fiyatlardaki bu dalgalanmalar, emtiadaki ve enerjideki bu aşırı oynaklıklardan kaynaklı bir sonuç. Bu ilelebet devam edecek bir süreç değil. Elbette bu fiyatlar enerjideki, emtiadaki girdi maliyetleri üzerindeki bu fiyatlar mutlaka gevşeyecektir ve şu an yaşadığımız bu süreç de sürmeyerek bir neticeye ulaşacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bununla alakalı çeşitli çalışmalar yapılıyor, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

"Türkiye'nin geleceği parlaktır"

Muş, ekonomik göstergelerin ülkenin doğru yolda olduğunu gösterdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemize güvenelim değerli dostlar. Türkiye'nin geleceği parlaktır, güçlüdür. Dünyada gelişen, büyüyen ülkeler içerisinde baktığınız zaman da en hızlı büyüyen ülkelerin başında ülkemiz geliyor. Geçen sene yaklaşık yüzde 11'lik bir büyümeyle kapattık yılı. Tüm bu kriterler, göstergeler aslında Türkiye'nin doğru yolda olduğunu, ileriye dönük ümit var eden bir ülke olduğunu gösteriyor. Zorluklar var, zorlukları aşmak bizim görevimiz. Bunların da üstesinden geleceğiz."

Türkiye'nin güvenliği ve bekası için Pençe-Kilit Operasyonu'nun yürütüldüğünü anımsatan Muş, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programda, Bakan Muş'a Orhun Yazıtları'nın minyatür figürünü hediye edildi.

Programa, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek ile diğer ilgililer ve vatandaşlar da katıldı.