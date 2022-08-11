Ticaret Bakanı Muş, KTO'da iş adamlarının sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, KTO'da iş adamlarının sorunlarını dinledi

11.08.2022 23:05
Ticaret Bakanı Muş, KTO'da iş adamlarının sorunlarını dinledi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği toplantısına katılmak için geldiği Kayseri'de iş ve ekonomi dünyası ile Ticaret Odası'nda buluştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği toplantısına katılmak için geldiği Kayseri'de iş ve ekonomi dünyası ile Ticaret Odası'nda buluştu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, iş adamlarından gelen talepleri Bakan Muş'a ileterek çözüm aşamasında destek istedi.

Kayseri Ticaret Odası, İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve iş adamları ile reel sektör, finans sektör bölge müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, oda olarak önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Kayseri iş dünyası olarak cansiperane çalıştıklarının altını çizen Gülsoy, "Enflasyonun düşük, faiz oranlarının makul, döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir yapıya kavuşmamız ve mutlaka güveni ve istikrarı sürekli kılmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İşletme sermaye ihtiyaçlarının arttığını da dile getiren Gülsoy, reel sektörün finansman ihtiyacı dikkate alınarak birikmiş Katma Değer Vergisi'nin iadesi ve bekleyen kamu alacaklarının ödenmesi ile işçi-işveren davalarında dava açma süresinin bir yıl ile sınırlandırılmasını talep etti. Finansa erişimde hala zorluk çekildiğini belirten Gülsoy, Bakan Muş'tan iş dünyasının talepleri konusunda destek istedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Kayseri ziyaretinde farklı toplantılarda iş dünyası temsilcileriyle görüştüklerini ve sorunları dinlediklerini dile getirdi. Basına kapalı devam eden toplantıda Bakan Muş, iş adamlarının taleplerini dinledi ve sorularını cevaplandırdı. Toplantı sonunda KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Bakan Muş'a ziyareti anısına plaket vererek, el dokuması kilim hediye etti. Toplantının ardından Bakan Muş ve Kayseri protokolü Ticaret Odası fuaye alanında bulunan "Çanakkale Ruhu" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Daha sonra Kayseri OSB'de savunma sanayii alanında yerli ve milli ürün tedarik edilmesi konusunda faaliyet gösteren Kayserili iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu KİM Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret eden Bakan Muş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak ürünleri inceledi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Bakan Muş: İhracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor Bakan Muş: İhracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor Ticaret Bakanı Muş, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu Açıklaması Ticaret Bakanı Muş, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Mehmet Muş, Kayseri, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, KTO'da iş adamlarının sorunlarını dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş, KTO'da iş adamlarının sorunlarını dinledi - Son Dakika
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