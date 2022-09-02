Bakan Muş: Tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatına ulaşıldı - Son Dakika
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Bakan Muş: Tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatına ulaşıldı

02.09.2022 17:03
Bakan Muş: Tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatına ulaşıldı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ağustos ayındaki ihracatının, geçen yıla göre yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolar olduğunu belirterek, en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ağustos ayındaki ihracatının, geçen yıla göre yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolar olduğunu belirterek, en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş, ağustos ayı ihracat verilerini Twitter'daki hesabından paylaştı. Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşıldığına dikkat çeken Muş, "Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. Bu, en yüksek ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8'inci ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır" dedi.

İthalatı 32 milyar 618 milyon dolar olarak açıklayan Bakan Muş, "Dış ticaret hacmi, yüzde 28,39 artarak 53 milyar 959 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu. 2022 yılı Ağustos ayında TL ile ihracat yaptığımız ülke sayısı 164, TL ile ihracat yapılan firma sayısı 6 bin 439 olmuştur. 2022 yılı Ağustos ayında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109 artış göstermiştir" dedi. EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 3 ÜLKE

Bakan Muş ayrıca en fazla ihracat yapılan ülkeleri, 1 milyar 662 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 480 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak olarak açıklarken, grup bazında ihracat rakamlarını ise ham made (ara mallar) sınıfında 11 milyar 583 milyon dolar, tüketim mallarında 7 milyar 361 milyon dolar, yatırım sermaye mallarında 2 milyar 203 milyon dolar olarak aktardı.


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Kaynak: DHA

İhracat, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş: Tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatına ulaşıldı - Son Dakika

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