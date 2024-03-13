Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesi çağrısında bulundu

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'da Avrupa Birliği (AB) üyelik perspektifinin Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesi çağrısında bulundu.

Bolat, Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) tarafından Berlin'de düzenlenen "KOBİ'ler için Gelecek Günü 2024" etkinliğine katıldı.

Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Bolat, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesinde başta sanayiciler olmak üzere iş insanlarının önemli rolü bulunduğunu vurguladı.

Bolat, "Almanya'da yaşayan, sizlerle ortak bir kaderi ve geleceği paylaşan yaklaşık üç buçuk milyon Türk'ün Alman ekonomisine katkıda bulunduğunu da belirtmek isterim. Almanya ile Türkiye arasındaki ikili yatırım ve ticaretin gelişmesinde köprü vazifesi görüyorlar." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat artmaya devam etti"

Küresel ekonomi ve ticaretin son dönemde Kovid-19 salgını, jeopolitik gerilimler, savaş, uluslararası ticaretteki korumacı eğilimler, küresel değer zinciri darboğazlarından kaynaklanan zorluklar gibi birçok farklı şoka maruz kaldığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki zayıflık mal ticareti verilerine de yansıyor. Son verilere göre küresel ihracat hacmi yüzde 0,7 oranında azaldı. İhracat birim değer endeksi ise 2023 yılında yüzde 4,5 oranında geriledi. Küresel ticaretteki yavaşlamaya ve geçen yılın başlarında yaşanan deprem felaketlerine rağmen 2023'te Türkiye ekonomisinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat artmaya devam etmiştir. Geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) yüzde 4,5'lik bir büyüme gerçekleştirdik. GSYH 1,1 trilyon dolara ulaşarak ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aştı. Kişi başına gelir de bir önceki yıla göre 2 bin 451 dolar artarak 13 bin 110 dolara ulaştı."

Bolat, ihracatta da benzer bir tablonun ortaya çıktığına işaret ederek "Türkiye son yıllarda ihracatında ürün ve pazar çeşitlendirmesinde önemli ilerlemeler kaydetmiş, ihracatımız şoklara karşı daha dirençli ve esnek hale gelmiştir. İhracatımız son 20 yılda 7 kat artarak 26 milyar dolardan 2023 yılında 255,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin hizmet ihracatı da aynı 20 yılda yaklaşık yedi kat artarak 2002 yılındaki 14,5 milyar dolardan geçen yıl 100 milyar dolara yükselmiştir." dedi.

Almanya ile ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarma hedefi

Türkiye'ye 1984-2023 yıllarında doğrudan yabancı yatırım girişinin toplamda 277 milyar dolar olduğunu söyleyen Bolat, bunun 260 milyar dolarının son 20 yılda geldiğini aktardı.

Bolat, Türkiye'deki yabancı sermayeli uluslararası şirket sayısının 2002'de sadece 5 bin 600 olduğunu hatırlatarak, Türkiye'deki yabancı şirket sayısının geçen yıl sonu itibarıyla 80 bin 500'e ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin 2023'te ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya'nın birinci sırada, ithalat yaptığı ülkeler arasında ise üçüncü sırada yer aldığını kaydeden Bolat, "Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşarak ikili ticaretimizde rekor seviyeye ulaştık. Hedefimiz birkaç yıl içerisinde bu rakamı dengeli bir şekilde 60 milyar dolara çıkarmak. ve birkaç yıl içerisinde buna da ulaşmayı ümit ediyoruz." dedi

"Alman dostlarımızın Türkiye'deki yatırımları yaklaşık 25 milyar dolara ulaştı"

Bolat, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili yatırımlara da değinerek "Türkiye'nin Alman yatırımcılar ve Alman sanayisi için bir üretim ve lojistik merkezi olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ile çok yönlü ekonomik ilişkilerin yatırımlar alanında da güçlendiğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Alman dostlarımızın Türkiye'deki yatırımları yaklaşık 25 milyar dolara ulaştı. Alman şirketlerinin sayısı 8 bini aştı. Türkiye'deki toplam yabancı yatırımcı şirketlerin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturmaktadırlar. Buna karşılık, Türk iş insanlarının Almanya'daki yatırımları yaklaşık 3 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, Alman sanayileri için üretim, lojistik, merkez ve tedarik zinciri açısından çok değerli bir ortaktır. Türkiye, Avrupa ve Alman sanayileri için tedarik zincirleri ve lojistik açısından Kovid-19 pandemisi döneminde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Süveyş Kanalı krizinde güvenilir bir ortak olmayı kanıtlamıştır. "

Türkiye'nin hizmet ihracatının 100 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Bolat, bunun yaklaşık 54 milyar dolarının turizmden geldiğini, Türkiye'nin dünyada turist sayısında dördüncü, turizm gelirlerinde ise yedinci sırada yer aldığını, ülkenin 57 milyon turisti ağırladığını ve bunların 6,3 milyonunun Almanya'dan geldiğini aktardı.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde Alman hükümetinin ve iş dünyasının güçlü desteği çok önemli"

Bolat, Türkiye'nin Almanya ile mevcut ekonomik ve kültürel bağlarının potansiyelinin altında olduğunu belirterek, bunun daha da artacağına inandıklarını, Alman hükümeti ile siyasi ilişkilerin oldukça istikrarlı ve iş ilişkilerinin birçok mekanizma aracılığıyla yapıldığını anlattı.

Türkiye'nin AB ile ticaret hacminin 50 milyar doları Almanya ile karşılıklı olmak üzere 211 milyar dolar, geri kalan 161 milyar dolarının ise diğer AB ülkeleri ile olduğunu aktaran Bolat, AB üyelik perspektifinin Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam ettiğini vurguladı. Bolat, şunları kaydetti:

"AB ülkeleriyle ticaretimiz toplam ticaret hacmimizin yüzde 40'ını oluşturuyor. Bildiğiniz üzere Gümrük Birliği, Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bel kemiğini oluşturuyor. Her iki taraf da bu kapsamlı ve benzersiz ortaklıktan faydalanmaktadır. Bizler, gövde üretimimiz, altyapımız ve nitelikli işgücümüzle AB'nin değer zincirlerinin dayanıklılığına ve Birliğin küresel pazarlardaki rekabet gücüne önemli katkılarda bulunduk. Üretim modelimiz, AB'nin endüstriyel modelini tamamlayıcı nitelikte. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde Alman hükümetinin ve iş dünyasının güçlü desteği bizim için çok önemlidir. Gümrük Birliği ile ilgili olarak, her iki taraf için de bazı küçük sıkıntılar var, bunların üstesinden geleceğiz. Avrupa Konseyi, AB Komisyonuna rapor hazırlama yetkisi verdi ve rapor hazırlandı. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Avrupa Konseyi liderler zirvesinde bu raporun görüşülmesini ve kabul edilmesini bekliyoruz."

Kamyonlar sınırdan geçebiliyor ama şoförler vize alamıyor

Bolat, Türk iş insanlarının kara taşımacılığında vize konusunda çok büyük sorunlar yaşadığına işaret ederek, tır şoförlerinin vize alamadığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Almanya ziyaretini anımsatan Bolat, Alman liderlerin de bu yıl Türkiye'ye gelmesini beklediklerini, bu yıl Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağını kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin Alman yatırımcılar için pek çok avantaj sunduğunu belirterek, Alman sanayiciler için cazip vergi teşvikleri olduğunu anlattı.

Ayrıca Türk sanayisinin kalifiye iş gücü ile makul fiyatlarla yüksek kaliteli üretim konusunda kendini kanıtladığını söyleyen Bolat, Türkiye'nin televizyon ve beyaz eşya sektöründe Avrupa'nın en büyük üreticisi, demir-çelik sektöründe dünyanın sekizinci büyük sanayisi, tekstil sektöründe Avrupa'nın üçüncü, dünyanın yedinci büyük tedarikçisi, çimento sektöründe birinci, seramik ve yapı malzemeleri sektöründe ise ikinci sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Bolat, Türkiye'nin savunma sanayinde ise insansız hava araçları ile dünyada altıncı sırada yer aldığını belirterek, ülkenin son dönemde savaş uçağını ürettiğini, NATO şemsiyesi altında Almanya ile "güçlü bir müttefik" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sanayisini Avrupa Yeşil Mutabakatı'na (AYM) da adapte ettiğini dile getiren Bolat, "AB ve Almanya ile işbirliği arayışımız var. 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefimiz var. İki yıl içinde AB'nin karbon vergisi rejimine uyum sağlayacağız. KOBİ'lerimiz Alman meslektaşlarıyla yakın işbirliği içinde. Alman muhataplarıyla işbirliği yapacak çok güçlü ve rekabetçi KOBİ'lerimiz var." dedi.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından Türk Hava Yolları'nın etkinlikte açtığı standını ziyaret ederek, Türk şirketin Almanya destinasyonları hakkında bilgi aldı.