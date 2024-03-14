Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alman iş dünyasına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alman iş dünyasına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alman iş dünyasına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Bütün fırsatlar, iş imkanları önlerinde.

14.03.2024 11:47
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alman iş dünyasına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Bütün fırsatlar, iş imkanları önlerinde. Türk iş dünyası ile yapacakları ortaklıklarla çok daha büyük fırsatlar elde edebilecekler. Türkiye çok güvenilir, dayanıklı, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir iç piyasaya sahip. Almanya-Türkiye ilişkileri için önümüzdeki dönem parlak bir dönem olacak." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman ve Türk iş insanları ile görüşmeler yapan Bakan Bolat, AA muhabirine bu ülkedeki temaslarına ve Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik açıklama yaptı.

Bolat, Almanya'nın Türkiye ile tarihi, siyasi ve ekonomik ilişkilerin en güçlü olduğu ülkelerin başında geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Burada 3,5 milyon kıymetli vatandaşlarımızın varlığı da Türkiye-Almanya ilişkilerinde çok özel bir yer alıyor. Yaklaşık 63 yıl oldu. Türk vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz Almanya'da çalışma hayatına atıldılar ki bugün artık yaklaşık 500 bin istihdam oluşturan, 100 bin Türk işletmesi yılda 50 milyar avro ciro üretim yaparak Alman ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasında da 3,5 milyon gurbetçimiz çok önemli bir bağ oluşturuyor. Ticarette, yatırımda, turizmde ve hizmetler sektöründe onların aracılığıyla Türkiye-Almanya ilişkileri büyük bir ivme yakaladı."

"Almanya, ihracatımızda birinci sırada"

Bakan Bolat, Almanya'nın 21 milyar dolarla Türkiye'nin ihracatında birinci sırada olduğunu belirterek, bu ülkenin Türkiye'nin ithalatında 28 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Ömer Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret 50 milyar dolar sınırına geldi. İki ülkenin liderleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi, geçen Kasım ayındaki Berlin ziyaretinde 60 milyar dolarlık bir hedef ortaya koymuşlardı. Biz de bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz." dedi.

"AB ile ilişkilerimizi ilerletme konusunda çalışmalarımız devam ediyor"

Bolat, Türkiye'nin imkanlarını, avantajlarını ve fırsatlarını anlatmak üzere dün Alman Orta Ölçekli İşletmeler Federasyonu'nun yıllık genel kuruluna katılıp bir konuşma yaptığını anımsatarak, Almanya'daki iş insanları ile ortak istişare toplantıları yaptıklarını, onların soruları yanıtladıklarını ve Türkiye'deki yeni gelişmeleri aktardıklarını bildirdi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde Almanya'nın çok önemli bir yer oluşturduğunu vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Avrupa Birliği'nin 6'ncı büyük ticaret ortağı konumunda, 211 milyar dolar karşılıklı ticaretimiz var. ve bu kafa kafaya denk bir ticaret. AB'ye 105 milyar dolar bizim ihracatımız var. AB'den ise 106 milyar dolar ithalatımız var. AB ile Gümrük Birliğimizi daha modernleştirmek ve hizmetler sektörüne genişletmek istiyoruz. Bu konuda Almanya'nın Avrupa Konseyi Liderler Zirvesi'nde desteğini bekliyoruz. AB ile ilişkilerimizi ilerletme konusunda çalışmalarımız devam ediyor."

"Türkiye'ye yönelik yoğun bir ilgi var"

Bakan Bolat, Almanya ziyaretinde görüştüğü iş insanlarına Türkiye'ye yatırım konusunda mesajlar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünkü toplantılarda Alman iş adamlarına Türkiye'nin en güvenilir ve en dayanıklı tedarik zinciri, lojistik zinciri ve üretim kalitesi anlamında birinci sırada yer alan bir ülke olduğunu mesajını verdim. Çok özel yatırım teşviklerimiz olduğunu, yabancı yatırımcıların Türk yatırımcılar ile arasında herhangi bir negatif ayrımcılık olmadığını ortaya koyduk. Gerek Kovid-19 dönemi, gerekse Rusya- Ukrayna savaşı Türkiye'nin üretim, ihracat, tedarik zinciri ve lojistik alandaki başarısını Avrupalı müteşebbislere gösterdi. O nedenle Türkiye'ye yönelik yoğun bir ilgi var."

Bolat, Alman iş dünyasında, bütün Batılı iş dünyasında, Amerikalılarda ve Körfez ülkelerinde bu ilgiyi gördüklerini kaydederek, "Sürekli olarak Türkiye'ye geliyorlar, araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Biz gittiğimizde soru bombardımanına tutuyorlar. ve zaten yatırımlarda da bir artış eğilimi var. Son 20 yılda 262 milyar dolarlık doğrudan yatırım Türkiye'ye geldi. Bu Türkiye'nin başarısı." diye konuştu.

Türkiye'deki yabancı firma sayısında 80 bine ulaştıklarını dile getiren Bolat, "Bu, rekabeti artırdı ve ülkemize teknoloji, yatırım, istihdam getirdi. İhracat kapıları açtı. Döviz girdisi sağladı. Daha fazlası için de çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Almanya-Türkiye ilişkileri için önümüzdeki dönem parlak olacak"

Ticaret Bakanı Bolat, 2024'ün Türkiye-Almanya Diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümüne denk geldiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alman Cumhurbaşkanı birkaç ay içinde Türkiye'ye gelecek. Alman iş dünyası kendisine eşlik edecek. Alman iş dünyası dostlarımızı Türkiye'ye yatırımlara bekliyoruz. Bütün fırsatlar, iş imkanları önlerinde. Türk iş dünyası ile yapacakları ortaklıklarla çok daha büyük fırsatlar elde edebilecekler. Türkiye çok güvenilir, dayanıklı, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir iç piyasaya sahip. Almanya-Türkiye ilişkileri için önümüzdeki dönem parlak bir dönem olacak."

Kaynak: AA

Ömer Bolat, Türkiye, Dış Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alman iş dünyasına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu - Son Dakika

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