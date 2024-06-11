Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarını kınadı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarını kınadı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Müzakereleri Komitesi 3'üncü Bakanlar Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarını kınayarak, tüm üye ülkeleri İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı politikalarına karşı birlik olmaya çağırdı.

11.06.2024 18:23
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Teşkilat bünyesinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda İsrail'in Filistin halkına, genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırmadan göstermiş olduğu katliamları en sert şekilde lanetleyerek, tüm üye ülkeler olarak tüm dünyayı İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı politika ve uygulamalarına karşı birlik olmaya çağırdık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Müzakereleri Komitesi 3'üncü Bakanlar Toplantısı'nın kapanışında konuştu. Türkiye'nin İstanbul'da çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarına işaret eden Bolat, etkinlik çerçevesinde İİT üyesi kardeş ülkelerin bir araya geldiğini belirtti.

Bolat, "Teşkilat bünyesinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda İsrail'in Filistin halkına, genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırmadan göstermiş olduğu katliamları en sert şekilde lanetleyerek, tüm üye ülkeler olarak tüm dünyayı İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı politika ve uygulamalarına karşı birlik olmaya çağırdık. Hemen ve koşulsuz olarak kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye yardımların derhal başlaması, kesintisiz şekilde devam etmesi en büyük arzumuz" dedi.

TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi altında kıdemli memurlar ve bakan düzeyinde gerçekleştirilen toplantılarda, çok sayıda üst düzey temsilcinin bakan ve bakan yardımcılarının bulunduğu bilgisini veren Bolat, ülke katılımcılarına teşekkür etti.

"Yeni fırsatları ortaya koyma konusunda Türkiye olarak son derece kararlıyız"

17 yıl aradan sonra düzenlenen ve 2 gün süren toplantının katılımcı ülkelerle ticaret işbirliği konularında önemli istişareler düzenlenmesine vesile olduğuna işaret eden Bakan Bolat, "Toplantı çerçevesinde Türkiye, Teşkilatın ticaret gündemine ilişkin beklentilerini üye ülkelerin dikkatine sunma fırsatı buldu. Mevcut tercihli ticaret sisteminin mal ticaretine ilişkin ürün kapsamının genişletilmesinin yanı sıra 'ticaretin kolaylaştırılması', 'yatırımların ve hizmetlerin kolaylaştırılması' başlıklarında İslam ülkeleri arasında yeni bir müzakere turunun başlatılmasının gerekli olduğunu paylaştık. Bundan sonraki süreçte, diğer üye ülkeler ile iş birliği içerisinde atılacak adımlara bilahare karar vereceğiz. Bu çerçevede, önümüzde yoğun bir çalışma dönemi bizi beklemekte. Gerek ticaret müzakereleri komitesi içerisinde gerekse uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak tüm üye devletlerin lehine olacak yoğun bir çalışmayla yeni bir müzakere dönemini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolat, "İslam Dünyası'nın haklarını ve menfaatlerini korumak, üye ülkeler arasında ticaret dahil birçok alanda iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temel hedefleridir. Son 5 yılda, İİT üyesi ülkeler arasındaki ticaret yüzde 20 civarındadır. Oysa, dünya nüfusunun dörtte birini teşkil eden bu ülkeler için bu oran potansiyelin çok altında kalmaktadır. İİT ülkeleri arasındaki ticaretin 2025 yılı itibarıyla yüzde 25'e çıkarılması, çok uzun zamandır gündemde yer almakta. Bu yüksek hedefe ulaşmak için somut adımlar atmamız ve elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu amaçla, yeni fırsatları ortaya koyma konusunda Türkiye olarak son derece kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Aldığımız kararlar ve yaptığımız toplantılarla, İİT küresel ticarette öncü rol olmaya devam edecek"

1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren İslam İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret Anlaşması'nın halihazırda ticaret gündeminin en önemli araçlarından bir tanesini oluşturduğunu dile getiren Bolat, "Anlaşmayı henüz uygulamayan ülkelerin de bu sisteme dahil olmaları gerekiyor. Aldığımız kararlar ve yaptığımız toplantılarla, İİT küresel ticarette öncü rol olmaya devam edecek, işbirliğini farklı boyutlara çıkaracaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarını kınadı - Son Dakika

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