Ticaret Bakanlığı\'ndan 45 İlin İhracat Artışı

Ticaret Bakanlığı ocakta 45 ilin ihracatını artırdığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ihracata dayalı büyüme modeliyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda son 13 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomiye katkı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bu vizyon ve hedefler kapsamındaki çalışmalarla faaliyet yerleri esas alınarak derlenen il verilerine göre, 2024 yılının ocak ayında 45 il ihracatını artırdı.
Bu yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 0,3 azalışa rağmen toplam 4 milyar 330 milyon dolarla birinci oldu. Kocaeli yüzde 5,7 artış ve 2 milyar 504 milyon dolarla ikinci, İzmir yüzde 1,3 artış ve 1 milyar 851 milyon dolarla üçüncü, Bursa yüzde 0,4 artış ve 1 milyar 275 milyon dolarla dördüncü, Mersin ise yüzde 31,2 artış ve 891 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.
Ocakta geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; Mersin'in 212 milyon dolarla en fazla artış sağlayan il olduğu belirlenirken, Kocaeli 135 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. En fazla artış sağlayan iller sıralamasında, Hatay 125 milyon dolarla üçüncü, Yalova 89 milyon dolarla dördüncü, Çorum 67 milyon dolarla beşinci oldu.
Ticaret Bakanlığının 2024 yılı başında üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri, yıllık bazda 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak şekilde karşılaştırmalı açıklandı. Söz konusu istatistiklerin il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine önemli katkılar sağlamasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçımız, sanayicimiz, üreticilerimiz ve iş insanlarımızla birlikte istişare halinde belirlenen yol haritalarımızı uygulayarak her ilimizin refah düzeyini artırarak Türkiye ekonomimize en üst seviyede katkı vermesi için çalışmalarımıza devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.
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