Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve dijital mecralardaki dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri, aldatıcı rezervasyonlar, sahte çekiliş ve reklamlar yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı ve banka hesaplarına, kişisel verilere yönelik saldırılara dair uyarılarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklar hakkında

Ticaret Bakanlığı'na ulaşan son şikayetlerde; sosyal medya platformlarında giyim, ayakkabı, elektrikli ev eşyası satışı veya bungalov konaklama rezervasyonu adı altında açılan hesaplara para gönderilmesine rağmen; ürünlerin teslim edilmediği, vaadedilen konaklama hizmetinin alınamadığı, ücret iadesi yapılmadığı ve ücret iadesi için satıcıyla iletişime geçilemediği gibi mağduriyetlerin önemli ölçüde arttığı tespit edildi.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar

Bakanlık, popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olunması gerektiğini, güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para gönderilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Aynı zamanda, alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Taklit hesaplar ve sahte siteler yoluyla yapılan dolandırıcılıklar hakkında

Bazı dolandırıcılar, banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logolarını, isimlerini ve görsellerini kullanarak; sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri oluşturuyor. Gerçek olmayan ödül ve çekiliş kampanyaları düzenleyip asılsız abonelik teklifleri veya sıfır faizli kredi vaatleri sunuyor ve zararlı yazılım içeren bağlantılara tıklanmasını sağlıyor.

Güvenli internet kullanımı hususunda dikkat edilmesi gerekenler

Bakanlık yaptığı bilgilendirmede, reklam ve kampanyalarda adres bilgilerini mutlaka kontrol edilmesini, kaynağı belirsiz bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini belirtti. Bu bağlantılar üzerinden dosya indirmesi ve ödeme bilgilerinin girilmemesi konusunda da vurgu yapıldı.

Kimlik avı dolandırıcılıkları hakkında

Yapılan bilgilendirmede, bazı dolandırıcılık girişimlerinde, e-posta, SMS veya mobil uygulamalar üzerinden; posta teslimatı bildirimi, hesap aktifleştirme isteği, işlem yapılmazsa hak kaybı yaşanacağı uyarısı, ücretli uygulamaların ücretsiz kullanılabileceği vaadi gibi ifadelerle tüketicilerin kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışıldığı konusunda da uyarılarda bulundu.

Kimlik avı dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerekenler

E-postalardaki gönderici adresini dikkatle kontrol edilip resmi kurum adını taşıyan iletilerde doğrulama yapmadan işlem gerçekleştirilmemesi gerekiyor. Şüpheli mesajlarda kişisel bilgi ve şifrelerin asla paylaşılmayıp çift faktörlü doğrulama/ iki aşamalı giriş yöntemlerini kullanarak hesaplar korunabiliyor.

Dolandırıcılığa maruz kalan tüketicilere yönelik öneriler

Tüketicilerin mağdur olmaları halinde; emniyet birimlerine veya adli mercilere başvuruda bulunmaları, bankalarıyla iletişime geçerek hesap güvenliği için gerekli önlemleri almaları, e-posta ve sosyal medya hesap şifrelerini değiştirmeleri tavsiye ediliyor. Bu tür eylemler ise, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim ve uyuşmazlık çözüm yolları

Elektronik ortamdaki tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından hem resen hem de şikayet üzerine denetimler gerçekleştiriliyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu aracılığıyla, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar mercek altına alınıyor.

Dijital mecralarda haksızlığa uğrayan tüketiciler; parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri'ne, daha yüksek tutarlarda ise Tüketici Mahkemeleri'ne e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda tüketicileri hedef alan her türlü dolandırıcılık faaliyetine karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye; vatandaşların haklarını korumak amacıyla denetim, bilgilendirme ve yaptırım süreçlerini kesintisiz bir şekilde yürütmeye devam ettiğini bildirdi. - ANKARA