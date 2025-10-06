Ticaret Bakanlığı'ndan emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza - Son Dakika
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı\'ndan emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
06.10.2025 09:18
Ticaret Bakanlığı, ilan fiyatlarında ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilen 1416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, 1416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

MAYIS AYINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bakanlığımızca mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır.

?Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. ?Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir" denildi.

1416 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizlere ilişkin, "?70 taşınmaz sahibi ve ?186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle 1416 kişi hakkında işlem yapılmış ve toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeksizin almaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
