Ticaret Bakanlığı'ndan gramaj zorunluluğu denetimleri - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan gramaj zorunluluğu denetimleri

Ticaret Bakanlığı\'ndan gramaj zorunluluğu denetimleri

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburger ürünlerinde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirdi. İstanbul'da 27 ilçede denetim gerçekleştirildi ve yaklaşık 38 bin restoran denetlendi. Eksik bilgi veren işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

22.11.2024 14:38  Güncelleme: 14:45
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Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve yaygın olarak tercih edilen hamburger ürünü özelinde, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacı ile işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerine yer verilmesi zorunluğunu getirdi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetime çıktı.

"YAKLAŞIK 38 BİN RESTORANI DENETLEDİK"

Ekiplere eşlik eden İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Bugün İstanbul'da gramaj denetimleri yapıyoruz. Bu konuya ait perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketi, fiyat listeleri ile ilgili Bakanlığımızın 6502 sayılı kanunu ve bu kanundan oluşan yönetmelik kapsamında denetimleri yapıyoruz. Bugün biz İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetim yapıyoruz. Fiyat etiketi yönetmeliği ile ilgili en son 2023'ün Aralık ayında, malumunuz yiyecek içecek sektörüne hizmet verdikleri, sattıkları ürünlerin listesini, bir nevi menüsünü işletmelerin dışına da koymaları ve içeride de menü bulundurma zorunluluğu geçirmiştik bakanlığımızca. Burada maksat tüketicilerimizin ticari çıkarlarını en üst seviyede korumak ve bilinçlendirmek amaçlıydı. Biz İstanbul'da,1 Ocak'tan itibaren geçerliydi, yaklaşık 38 bin restoranı bu konuda denetledik. Ciddi oranda eksik gördüğümüz şeyleri idari yaptırımlar uyguladık. Yine 20 Kasım itibari ile yani 2 gün öncesinden Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu, vatandaşlarımız tarafından en çok tüketilen, en ekonomik olan ürünlerin başındakiler döner, hamburger ve iskender kebabına dair ürünlerde isim değişikliği oluyor. Şöyle ki; döner, ekmek arası döner, sandviç döner gibi farklı farklı isimleri var. Bu isimler karşılığında gramajlar ile ilgili bir açıklama yoktu. Fiyat farklılığı gösteriyordu. Bunu da açığa kavuşturmak için bu ürünlerle ilgili hizmet veren yani döner, iskender ve hamburgerle ilgili farklı kampanyalarla ilgili gramajları belirtme zorunluluğu vardı" dedi.

BAZI İŞLETMELERE TUTANAK TUTULDU

Su fiyatlarına ilişkin de incelemede bulunduklarını belirten Menteşe, "Biz bugün İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetimlerimizi yapıyoruz. Bugün burada da yaklaşık 10'un üzerinde işletmeyi birlikte gezdik, dolaştık. Bunların içerisinde gramaj bilgisi olan da vardı, olmayan da vardı. Olanlara teşekkür ediyoruz. Olmayanlara da tutanaklarımızı tuttuk. Yine son günlerde su fiyatları ile ilgili özellikle yüksek fiyata satıldığı ile ilgili bir takım şikayetler alıyorduk. Gittiğimiz yerlerde onları da incelememize aldık. Onlarla ilgili de gerekli işlemlerimizi yaptık. Denetimlerimiz bu kapsamda devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan gramaj zorunluluğu denetimleri - Son Dakika

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