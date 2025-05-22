Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail İddialarına Yanıt

22.05.2025 21:39
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Bakanlık, sosyal medyada dolaşan Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığına dair haberleri yalanladı.

TİCARET Bakanlığı, "Çeşitli terör suçlarından dolayı aranan ve yurt dışına kaçan, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin sosyal medya üzerinden Türkiye'nin İsrail ile hala ticaret yaptığı iması ve algısı oluşturmak amaçlı haberi yalan ve çarpıtmalar üzerine kuruludur" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli terör suçlarından dolayı aranan ve yurt dışına kaçan, Türkiye düşmanı istihbarat örgütlerinin etki ajanlığına soyunan birinin sosyal medya üzerinden Türkiye'nin İsrail ile hala ticaret yaptığı iması ve algısı oluşturmak amaçlı haberi yalan ve çarpıtmalar üzerine kuruludur. 1,5 yıldan fazla bir süredir İsrail'in Gazze-Batı Şeria- Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına ve Gazze'deki soykırımına karşı, Türkiye'miz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, dünyada en yiğitçe mücadeleyi, diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en birinci sırada veren ülkedir. Bu gerçek başta Filistinliler, Filistin hükümeti, bütün İslam dünyası, ve vicdanı olan diğer ülkeler ve halkları tarafından takdirle karşılanmaktadır. İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve tehciri şiddetlendirmesi karşısında, Bazı Avrupa ülkelerinin seslerini yükseltmeye başlaması ve İsrail'in bu sıkışmışlığı karşısında, bu haberin uydurulması, haberin İngilizce orijinal halinde Türkiye'nin adı geçmemesine rağmen, 'Türkiye 2024'te İsrail'le ticareti devam ettiriyor' imajı vermeye çalışması, buna da Filistin'deki İslami Harekete düşman olup, hatta terör örgütü deyip, gerçekte İsrail-sevici olan bazı medya organlarının sahip çıkması, terör kaçkını birisiyle olan iş birliklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Bu konudaki yalanlarla iftiralarla 1,5 senedir mücadele ettik, mücadele etmeye de daha güçlü şekilde devam edeceğiz" denildi.

2 MAYIS 2024'TE TİCARET TAMAMEN DURDURULDU

Açıklamada, bugüne kadar gerçeklerin rakamlarla, verilerle ortaya koyulduğu vurgulanarak, "Birincisi, Türkiye 7 Ekim 2023'ten sonra 2 Mayıs 2024 tarihine kadar olan 7 aylık dönemde, bölgede ateşkes sağlanır, durum düzelir, çabaları devam ederken İsrail ile ticaretini yüzde 30 civarında azaltmıştır. Hükümetimizin kararıyla, Türkiye olarak, ilk aşamada 9 Nisan 2024'te 54 başlık altındaki bin 19 üründe İsrail'e ihracatı durdurmuştuk. Bu arada, 7 Ekim 2023'ten sonraki dönemde İsrail ile ticaretin özel sektör kuruluşları ve yabancı sermayeli yatırımcıların yaptığı da defaatle vurgulanmıştır. 3 hafta sonra 2 Mayıs 2024'te hükümetimizin aldığı kararla, Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaret tamamen durdurulmuştur. Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır. Haberde verilen 2024'te 2,8 milyar dolarlık Türkiye'den İsrail'e ihracat rakamı da tamamen yanlıştır. Ticareti 2 Mayıs 2024'te durdurma kararımız öncesinde, 2024'ün ilk 4 ayında, ihracat 1 milyar 522 milyon dolar olup, buna Filistin'e yapılan ihracat da dahildir" ifadelerine yer verildi.

MASUMLARI DESTEKLEMEK İÇİN 9,5 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARETTEN FERAGAT EDİLDİ

Öte yandan, Batı Şeria- Ramallah merkezli Filistin hükümetinin Filistin'in acil ihtiyaçları için Türkiye ile ticaret yapma isteği karşısında, 7 Haziran 2024'te yapılan 'Türkiye-Filistin devleti protokolü' uyarınca, özgün bir kontrollü ticaret mekanizmasının geliştirildiği belirtilen açıklamada, "Sadece ithalatçının Filistinli, varış yerinin Filistin adresi olmak ve Ticaret Bakanlığımız tarafından her başvuru sıkıca kontrol edilerek, sınırlı izin verme uygulaması uyarınca yapılan Türkiye'den Filistin'e ihracat da 2024 yılı toplamında 797 milyon dolardır. Bu rakamlar Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileri ile sabittir. Diğer taraftan, Filistin toprakları ile yapılan bu az miktardaki ticaret de, Filistin'in limanı, gümrüğü olmadığı için İsrail'in iki limanı üzerinden yapılabilmektedir. Görüldüğü üzere, çarpıtma haber tamamen 'Türkiye sanki halen İsrail'e ihracat yapıyormuş' algısı oluşturmaya yönelik bir iftira mahiyetindedir. Türkiye'nin, hükümetimizin İsrail'in soykırımlarına karşı politika ve tedbirlerini itibarsızlaştırmayı ve düpedüz İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığı açıktır. Türkiye, 2022 yılı verileri ile İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaretinden ki bunun 7 milyar doları ihracat olmak üzere Filistin davasını ve masum Filistinlileri desteklemek için feragat etmiştir. Hükümetimizin, Ticaret Bakanlığımızın, bu konudaki resmi, gerçek ve istatistiki verilere dayalı açıklamalarına itibar edilmesi, İsrail'e hizmet eden etki ajanı terör kaçkınlarının yalanlarına, çarpıtma, cımbızlama haberlerinin dikkate alınmaması hususunu kamuoyumuzun dikkatine saygılarımızla sunarız" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail İddialarına Yanıt - Son Dakika

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