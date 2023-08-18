Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimlerde bu yıl 142,3 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, z1ararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirilerek, tüketicilerin hak ve menfaatleri korumaya devam ediyor.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin denetimler sonucu, başta mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi konularda tüketicilerin ekonomik menfaatlerini olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda, 2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucu 216 milyon 494 bin 580 lira, bu yıl ise 15 Ağustos itibarıyla 142 milyon 282 bin 296 lira idari para cezası kesildi.

FİYAT ETİKETİ DENETİMLERİ

Tüketicilere sunulan malın kasa fiyatının etiket fiyatı ile arasında oluşan farklılıklar ve etikette yer alması gereken zorunlu hususlar yönüyle yapılan fiyat etiketi denetimlerinde 2022 yılında, 63 bin 3 firmada 1 milyon 216 bin 164 ürün etiketi denetlendi. Kurallara aykırı bulunan 13 bin 978 firmaya 23 bin 536 ürün için 11 milyon 918 bin 561 lira idari para cezası uygulandı.

Söz konusu denetimlere bu yıl daha da ağırlık verilerek 15 Ağustos itibarıyla 31 bin 130 firmada 767 bin 494 ürün denetlendi, aykırı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 lira ceza kesildi.

REKLAM KURLU DENETİMLERİ

Tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve haksız ticari uygulama vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için dijital (internet, sosyal medya ve benzeri) ve geleneksel (televizyon, radyo, gazete ile benzeri) tüm mecralarda yayınlanan reklamlar ile haksız ticari uygulamaları denetlemekle yetkili tek idari otorite olan Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında denetim yapılıyor.

Bu kapsamda, 2022 yılında 21 bin 199 dosya karara bağlandı, 42 milyon 329 bin 745 lira idari para cezası uygulandı. Bu yıl 15 Ağustos itibarıyla 11 bin 879 dosya karara bağlanarak 51 milyon 909 bin 874 lira idari para cezası uygulandı.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı oyuncak, kırtasiye ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla "güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesiyle piyasa gözetimi ile denetimi faaliyetleri sürdürülüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde gerek ambalaj ve etiket kontrollerinden gerekse kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek ürünlerden güvensiz bulunanların piyasaya arzı yasaklanarak, bunlar toplatılıyor ve ilgililere idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca güvensiz bulunan ürünler ve üreticileri "www.guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden tüketicilerle paylaşılıyor.

Bakanlıkça 2022 yılında 910 firmada denetim gerçekleştirilerek ürünleri güvensiz bulunan 47 firmaya 5 milyon 72 bin 668 lira idari para cezası uygulandı ve bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. Bu yıl ise 31 Temmuz itibarıyla 1249 firma denetlenerek 9 firmaya 4 milyon 211 bin 348 lira ceza kesildi, bu ürünlerin tüketicilere ulaşması engellendi.

Açıklamaya göre, 2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucu 216 milyon 494 bin 580 lira, bu yıl ise 15 Ağustos itibarıyla 142 milyon 282 bin 296 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gelecek dönemde de denetim faaliyetlerine devam edecek.