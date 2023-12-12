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Ticaret Bakanlığı: Tüketicilerin iade kargo ücreti ödemesi söz konusu değil - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı: Tüketicilerin iade kargo ücreti ödemesi söz konusu değil

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde cayma hakkını kullanan tüketicilerin malın iadesiyle ilgili kargo ücretini ödemek zorunda olmadığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı: Tüketicilerin iade kargo ücreti ödemesi söz konusu değil
12.12.2023 - 18:39,  Güncelleme: 18:42
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Ticaret Bakanlığı, bazı yayın organlarında yer alan "kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceğine" dair haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenlemeyle internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan tüketicilerin malın iadesine ilişkin kargo ücretini ödemek zorunda olduklarına ilişkin haber ve içeriklere yer verildiği belirtildi.

Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut tüketici mevzuatına kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği direktifleri düzenlemelerine ve 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır. Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 4 Kasım 2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelendi. E-ticarette cayma hakkını kullanan tüketicilerin yılbaşından sonra kargo iade masraflarını ödeyeceğine ilişkin haberler yanlıştır."

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin uygulanmaya başlanacağı 1 Ocak 2025'e kadar mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında kargo iade bedelini satıcının karşılayacağı ve tüketicilerin iade kargo ücretlerini ödemesinin söz konusu olmayacağı belirtilerek, "Başta e-ticaret olmak üzere, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade kargo ücretini talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için 1371 lira idari para cezası uygulanacak olup, söz konusu ceza tutarı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı: Tüketicilerin iade kargo ücreti ödemesi söz konusu değil - Son Dakika
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