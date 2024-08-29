Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2024'ün 2. çeyreğinde arttı

Ekonomi

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 64,7 artarken, reel olarak yüzde 4,4 azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 2. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

TGFE, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 64,7 artarken, reel olarak yüzde 4,4 azaldı.

Türkiye genelinde 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 66,7 artarken, reel olarak yüzde 3,2 düştü.

Söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 artan Ofis Fiyat Endeksi ise 2023'ün aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 54,2 yükselirken, reel olarak yüzde 10,5 azalış kaydetti.

Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında, 2024'ün 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 3,0, yüzde 11,1 ve yüzde 5,9 yükseldi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 51,5, yüzde 72,1 ve yüzde 62,0 arttı.