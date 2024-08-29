Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2024'ün 2. çeyreğinde arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2024'ün 2. çeyreğinde arttı

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 64,7 artarken, reel olarak yüzde 4,4 azaldı. Türkiye genelinde Dükkan Fiyat Endeksi yüzde 8 artarken, Ofis Fiyat Endeksi ise yüzde 3,8 arttı.

29.08.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 64,7 artarken, reel olarak yüzde 4,4 azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 2. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

TGFE, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 64,7 artarken, reel olarak yüzde 4,4 azaldı.

Türkiye genelinde 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 66,7 artarken, reel olarak yüzde 3,2 düştü.

Söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 artan Ofis Fiyat Endeksi ise 2023'ün aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 54,2 yükselirken, reel olarak yüzde 10,5 azalış kaydetti.

Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında, 2024'ün 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 3,0, yüzde 11,1 ve yüzde 5,9 yükseldi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 51,5, yüzde 72,1 ve yüzde 62,0 arttı.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2024'ün 2. çeyreğinde arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
15:54 Hollywood’un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
15:34 Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’daki ilk maçı belli oldu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu
15:34 Galatasaray’da istifa depremi Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor
15:29 Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor
15:21 Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:18 Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 11:02:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2024'ün 2. çeyreğinde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement