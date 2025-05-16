TikTok'tan Türk Dizilerine Özel İçerik Evreni

TikTok'un dün başlattığı Türk dizilerine özel içerik evreni, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TikTok'ta Türk dizilerinin sadece birer yapım değil, farklı coğrafyalardan izleyicileri bir araya getiren kültür köprüsüne dönüşmesi hedefleniyor. Şirketin Türk dizilerinin küresel erişimini artırma hedefiyle yürüttüğü uzun soluklu stratejisinin bir uzantısı olarak hayata geçirdiği Türk dizilerine özel içerik evreni, kültleşmiş sahneler, dillere pelesenk olmuş replikler ve hayranların yaratıcı videolarıyla donatıldı.

Dizilerin final dönemine denk gelen 15 Mayıs-15Haziran arasında süren özel içerik sayfası, izleyicilere büyüleyici bir keşif yolculuğu vadediyor.

The Economist'in 2023 tarihli raporuna göre Türkiye, Amerika ve İngiltere'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü televizyon dizisi ihracatçısı konumuna yükselirken, 2024'te sektörün ihracat geliri 500 milyon doları aştı.

Yapımlar aynı zamanda, Türk kültürünü dünyanın dört bir yanına taşıyarak, başta turizm olmak üzere pek çok farklı sektöre katkı sunuyor. Türk dizilerinin ulaştığı ülkelerde, Türk markaları da anlamlı bir yükseliş gösterirken, Türk dizi sektörünün dünya çapındaki yükselişine TikTok Türkiye de katkı sunuyor.

2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren Türk yapımlarına olan yatırımını ciddi şekilde artıran platform, Türkiye'nin önde gelen yapım şirketleri ve televizyon kanallarıyla doğrudan iletişim kurarak stratejik işbirlikleri geliştirdi. Bu kapsamda, dizilerin farklı dillerdeki resmi hesapları TikTok'ta açılmaya başladı.

1,6 milyon organik içerik üretildi

TikTok'un Türk dizilerine yönelik küresel yaklaşımında, arama kısmına "Türk dizileri" yazılarak ulaşılabilen sayfa, milyonlarca kullanıcıya benzersiz bir keşif deneyimi sunuyor.

Platform kullanıcıları Türk dizilerine organik olarak da ilgi gösterirken, herhangi bir resmi kampanya yürütülmeden, yalnızca uygulama içinde kullanılan "turkishseries" etiketiyle bugüne kadar 1,6 milyon içerik üretildi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde de eğlence içerikleri arasında en çok aranan kelimelerden biri Türk dizileri oldu.

Açıklamada yer alan Warner Bros. Discovery tarafından bu yıl ABD'de yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 85'i sosyal medyada gördükleri kısa kliplerden etkilenerek bir dizinin tüm bölümlerini izlemeye başladıklarını, yüzde 78'i dizinin tüm sezonlarını izlediklerini vurguluyor.

"Türk dizi endüstrisinin Türkiye'nin destinasyon pazarlamasına etkileri" başlıklı akademik çalışmaya göre, izleyicilerin yüzde 34,4'ü dizilerde gördükleri şehir manzaralarından etkilenerek Türkiye'ye seyahat etmek istediklerini belirtiyor. Özellikle "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" gibi dizilerin çekildiği Bozdağ Film stüdyoları, bugüne dek 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırlarken, kültür turizminin yeni adreslerinden biri haline geldi.

TikTok'un Türk dizilerine yönelik bu stratejik hamlesi hem içeriklerin küresel erişimini artırıyor hem de Türkiye'nin yumuşak gücünü (soft power) destekliyor. Türk yapımlarının uluslararası pazarlardaki başarısı, kültür endüstrilerinin etkisini ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TikTok Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Operasyon Lideri Melis Çağlar, Türk dizilerinin, yalnızca hikayeleriyle değil, duygusal derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle de dünya çapında güçlü bir bağ kurduğunu belirtti.

Çağlar, bu büyüleyici anlatıları daha geniş kitlelerle buluşturmak ve hayran topluluklarına ilham verecek dijital bir buluşma alanı yaratmanın kendileri için heyecan verici bir adım olduğunu vurgulayarak, "Türk dizileri için hazırlanan bu özel sayfa, yalnızca bir keşif alanı değil; aynı zamanda yaratıcılığın, etkileşimin ve küresel kültürel paylaşımın bir yansıması olacak. TikTok'un kapsayıcı ve yenilikçi yapısıyla, Türkiye'nin hikaye gücünü dünyayla daha güçlü bir şekilde buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.