TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısı - Son Dakika

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, "Gelecek dönemde, ithal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini sağlamak, KOBİ'lerimizi uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak üzere, ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı KOBİ'lerimizi özellikle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kurt, TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik gelişmenin en önemli dinamiği olan KOBİ'lerin ülkedeki toplam işletmelerin yüzde 99'undan fazlasını oluşturduğunu belirtti.

KOBİ'lerin toplam istihdama, toplam üretime ve yaratılan katma değere sağladığı faydayla ekonominin en önemli itici gücü olmaya devam ettiğini söyleyen Kurt, yoğun bir rekabetin olduğu ve salgın koşullarının iz bıraktığı bu dönemde, ülkelerin dünyadaki yerini KOBİ'lerin gücünün belirlediği yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurguladı.

Kurt, salgının başlamasıyla birlikte KOBİ'lere sundukları destekleri yeni koşulları dikkate alarak çeşitlendirdikleri aktardı.

Son dönemde yerli ve milli bir duruş sergileyerek cari açığın azaltılması, teknolojik girişimciliğin geliştirilmesi, verimlilik artışı sağlayarak katma değerli ürünlerin üretimi ve dolayısıyla değer zincirine katkı sağlamaya yönelik olarak destekleri yoğunlaştırdıklarını ifade eden Kurt, "KOBİ'lerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle olan ortaklıklarını 10 milyon liraya kadar destekliyoruz." dedi.

Kurt, KOSGEB olarak veri tabanımıza kayıtlı bütün KOBİ'lerin adeta finansal röntgenini çeken bir rapor hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Her bir KOBİ'ye özel olarak hazırladığımız 'İşletme Değerlendirme Raporu' ile 'İnsan Kaynakları, Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman' gibi başlıklarda KOBİ'lerin bulundukları sektörde, Türkiye genelinde ve bölgesindeki yerini ortaya koyuyoruz. Sizlerden istirhamım e-Devlet üzerinden, ücretsiz ve işletmenize özel olarak hazırlanan İşletme Değerlendirme Raporunu temin etmeniz. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu raporu hedefleriniz doğrultusunda, hem yurt dışı bağlantılarınızla hem de yurt içindeki finans kuruluşlarıyla paylaşabilirsiniz."

Sebze ve meyve tedarik zinciri güçlendiriliyor

Yurt Dışı Pazar Destek Programını uygulamaya aldıklarını anımsata Kurt, proje bazlı olarak uygulanan bu programın destek üst limitinin 300 bin lira olduğunu söyledi.

Gülle, bu kapsamda bugüne kadar 1.978 projeyi destekleme kararı aldıklarını, bu projelerin 16'sının Gaziantep olmak üzere toplam 36 projenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğunu belirtti.

Salgın döneminde tedarik zincirlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Özellikle sebze ve meyve gibi hızla tüketilmesi gereken ürünlerde tedarik zincirindeki halkalardan birinin kopması bu ürünlerde zayiatı yüzde 30, yüzde 40 gibi oranlara çıkarttı. Biz de KOSGEB olarak aynı zamanda 'Ekonomik Reform Paketinde' de yer alan 'Sebze ve Meyvede zayiatı azaltma' hedefi doğrultusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldık.

Zayiat nedeniyle raflara ulaşana kadar fiyatları artan sebze ve meyvede tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla 'Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programını' hayata geçirdik. Bu programda leasing modelini esas aldık. Söz konusu programdan 'toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları ve lojistik firmaları' faydalanabiliyor. Bu alanda faaliyet gösteren KOBİ'lerimizi bu destek programımızdan faydalanmaya davet ediyoruz."

AR-GE ve inovasyon projelerine destek

KOSGEB Başkanı Kurt, "Geleneksel, Kültürel, Sanatsal Değeri Olan ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mesleklerde" faaliyet gösteren KOBİ'ler için yeni bir destek programı kurguladıklarını belirtti.

Yakın zamanda tüm altyapı çalışmalarını tamamlayarak uygulamaya almayı planladıklarını ifade eden Kurt, KOBİ'lerin dijital dönüşümlerinin sağlanmasını önemsediklerini söyledi.

Kurt, bu amaçla işletmelerin dijitalleşme konusunda mevcut durumlarını analiz edecek ve ihtiyaçları doğrultusunda onlara bir yol haritası hazırlayacaklarını bildirdi.

Bu çerçevede oluşturdukları "Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteğini" uygulamaya koyacaklarını aktaran Kurt, "KOBİ'lerde AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması amacıyla yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik destek mekanizmaları kurguluyoruz. Bunlardan biri de 2021 yılında içerisinde yeni bir formata kavuşturduğumuz 'AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programımız'. Bu programımızdan AR-GE ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler 6 milyon liraya kadar artık yararlanabiliyor."

Gaziantep'e KOSGEB destekleri

Hasan Basri Kurt, KOSGEB Destekleri kapsamında Gaziantep'e ilişkin de bilgiler paylaştı. Son üç yıl içerisinde KOSGEB Destek Programları kapsamında 3 bin 82 işletmeye 62 milyon üzerinde destek sağladıklarını belirten Kurt, bu destek tutarı, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesine sağlanan desteğin yüzde 16,6'sını oluşturduğunu söyledi.

KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında ise son üç yıl içerisinde 133 işletme için 10,4 milyon lira kredi hacmi oluşturduklarını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Son dönemde istihdam odaklı olarak uygulamaya aldığımız Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destek Programı kapsamında, mikro ve küçük İşletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerini ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini amaçlıyoruz. Program çerçevesinde Gaziantep'ten 961 işletmenin 1.955 istihdam taahhüdü ile başvurusunu aldık. 9,5 milyon lira destek ödemesi yaptık. Başvuru sıralamasında tüm Türkiye' de 6. sırada olan Gaziantep'e başvuruların 31 Mart'a kadar devam edeceğini buradan hatırlatmak isterim.

Gelecek dönemde, ithal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini sağlamak, KOBİ'lerimizi uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak üzere, ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı KOBİ'lerimizi özellikle desteklemeye devam edeceğiz. KOSGEB'i sadece destek veren bir kurum olarak değil, ekosisteme yön veren, KOBİ'ler ile kalkınmayı tesis eden ve KOBİ'lerimizin ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini veren bir vizyon ile yöneteceğiz."