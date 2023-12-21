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TKYB ile Japon Uluslararası İşbirliği Bankası arasında 200 milyon dolarlık kredi anlaşması - Son Dakika
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TKYB ile Japon Uluslararası İşbirliği Bankası arasında 200 milyon dolarlık kredi anlaşması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 200 milyon dolarlık "Green 4" temalı kredi anlaşması imzaladı.

TKYB ile Japon Uluslararası İşbirliği Bankası arasında 200 milyon dolarlık kredi anlaşması
21.12.2023 - 19:22,
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 200 milyon dolarlık "Green 4" temalı kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hazine geri ödeme garantisiyle temin edilen toplam 12 yıl vadeye sahip kredi, Türkiye'deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılacak.

"Green 4" kredisi, kredi portföyünün yüzde 47'sini yenilenebilir enerji ve yaklaşık yüzde 80'ini sürdürülebilirlik temalarına ayıran TKYB'nin bu alanlardaki faaliyetlerine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, anlaşmanın kurumlar arasındaki güçlü işbirliğini ve Türkiye'ye duyulan uluslararası güveni temsil ettiğini belirterek, "Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı kapsamında enerji sektörünün dışa bağımlılığını azaltma hedeflerimizi destekleyecek bu kredi aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede yeni yatırımların önünü açarak, Türkiye'nin net sıfır emisyon ve sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

JBIC Enerji Departmanı Genel Müdürü Ryuta Suzuki de 2 yıl önce imzalanan mevcut Green 3 kredisinin, JBIC'nin ilk enerji verimliliği teşvik programı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başarı, TKYB'nin enerji tasarrufuna stratejik bakış açısı ve bu konunun önemini benimsemesi sayesinde gerçekleşti. Green 3 kredisinin başarılı bir şekilde uygulanması, ekonomik büyümeyi sekteye uğratmadan karbonsuz bir geleceğe ulaşmada enerji verimliliği projelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. JBIC olarak, TKYB ile işbirliği içerisinde Türk sanayisinin uluslararası rekabetçiliğini Japon gelişmiş enerji verimliliği teknolojilerinin uygulanmasıyla daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez de uluslararası kuruluşlardan enerji sektörü dahil olmak üzere pek çok sektör için uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi TKYB ile Japon Uluslararası İşbirliği Bankası arasında 200 milyon dolarlık kredi anlaşması - Son Dakika


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