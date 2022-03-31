TMA Turkey Yıllık Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, "Bankalarımızın ve banka dışı mali kuruluşlarımızın yalnızca finansman sağlamaması aynı zamanda yeşil dönüşüm için firmalara finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma hizmeti de vermesi elzemdir." dedi.

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneğince (FOYDER), TMA Turkey'in Yıllık Zirvesi, "Reel Sektörün Değişim ve Dönüşüm Yönetimi" başlığıyla Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda hibrit bir şekilde gerçekleştirildi.

Zirvenin açılında konuşan BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, ekonomik sisteminin işleyişi ve buna bağlı olarak finansal piyasaların işlevi, finansal kuruluşların fon arz ve talebine aracılık fonksiyonundan daha ileri düzeyde bir görev üstlenmelerini gerektirdiğini söyledi.

Asarkaya, finansal kuruluşların, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının yanı sıra likidite yönetimi, yatırım kararları, bazı faaliyetlerin tasfiyesi, iştirak ve varlık satışı, yönetim ve ortaklık yapısının değiştirilmesinin yanı sıra, riskten korunma ihtiyaçlarının karşılanması için de hizmet sunması gerektiğini ifade etti.

Giderek artan şekilde alternatif finansal ürün ve hizmetlerin müşterilere sunulduğunu aktaran Asarkaya, şunları kaydetti:

"Reel sektör kuruluşlarının söz konusu karmaşık finansal ürün ve hizmetleri yeterli bir şekilde anlayıp, doğru kararlar alması da giderek zorlaşmakta. Bu zorluk, finansal kuruluşların müşterilerin sahip oldukları finansal bilgiyle desteklemelerini gerekli kılmaktadır. Özellikle ülkemiz ekonomimizin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'ler için bu gereklilik kritik bir önem taşımaktadır. Ancak, ne yazık ki geçmiş dönemlerde söz konusu danışmanlık ilişkisinin yeterince etkin bir şekilde tesis edilemediğine şahit olduk. Bu durum yalnızca reel sektörü değil, finansal sektörün de mali sağlamlığını etkileyecek sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. Bu nedenle denetim otoritesi olarak gerekli önlemleri almak zorunluluğunu her daim hissetmekteyiz."

Bankaların ve banka dışı mali kuruluşların reel sektör firmalarını sadece müşteri olarak değil, stratejik bir ortak olarak da görmeleri gerektiğini vurgulayan Asarkaya, bu yaklaşımın orta ve uzun vadede tüm ekonominin gelişimine katkı sağlayacağına işaret etti.

Asarkaya, sürdürebilirlik kavramının önem kazandığını belirterek, "Bankalarımızın ve banka dışı mali kuruluşlarımızın yalnızca finansman sağlamaması aynı zamanda yeşil dönüşüm için firmalara finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma hizmeti de vermesi elzemdir." ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde, reel sektör için en gerekli özelliklerden birinin yeni koşullara uyum sağlama yeteneği olacağına işaret eden Asarkaya, uyum sağlama faaliyetinin, finansal varlık ve yükümlülük yapıları ile operasyonel faaliyetlerin yeniden yapılandırılmasını da içerdiğini belirtti.

"Reel sektörümüzü güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Girişim Sermayesi ve Finansal Teknolojiler Dairesi Başkanı Haldun Nigiz de şirketlerin sürdürülebilir finansal kaynaklara erişiminin yanında bu finansal kaynakları kullanırken nasıl bir davranış içinde olduklarının da çok önemli olduğunu vurguladı.

Kurumsal yönetim bağlamında büyüyen bir yapıda etkin bir yönetim yapısı oluşturulmasının son derece önem arz ettiğini ifade eden Nigiz, "Önemli kısmını aile şirketlerimizin oluşturduğu bir yapıda, bilgi ve tecrübe aktarımıyla şirketlerimizi de sürekliliğini sağlamak zorundayız. Bu gelişimi devam ettirerek yeni nesillere bilgi ve tecrübenin aktarımını sağlayan işletmelerimizin çok daha güçlü bir noktaya geldiklerini görmek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Son dönemde genel olarak değişim ve dönüşüm dalgasının hızının arttığını belirten Nigiz, her bir işletmenin geleceğini tasarlaması, bu hızlanmış sürece adapte olacak liderlik yapısını oluşturması gerektiğini söyledi.

Nigiz, "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz bu dönemde işletmelerimizden beklentimiz büyük. İşletmelerimizin teknolojik dönüşüm, verimlilik artışı, inovasyon, insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, yeşil odaklı üretim gibi alanların tamamında hızlı bir dönüşüm ve gelişim göstermesini ümit ediyoruz. Bu süreçte bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olarak şirketlerimize reel sektörümüzü desteklemeye ve güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Finansal kiralama sektörü yenilenebilir enerji finansmanına odaklandı"

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke ise temsil ettikleri faktoring, finansman, finansal kiralama ve varlık yönetim şirketleri olarak, sürdürülebilir büyüme için reel ekonomiye kaynak sağlamaya her koşulda devam edeceklerini belirtti.

Finansal kiralama sektörünün yenilenebilir enerji finansmanına odaklandığını belirten Eke, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2021 yılında Finansal Kiralama alacaklarının 83 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 106 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl boyunca Finansal Kiralama sektörünün yenilenebilir enerjinin finansmanına daha fazla odaklandığını gözlemledik. Finansal Kiralama'nın büyümesine pozitif katkı sunan bu alana yatırımların 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyor; sektörümüzün temiz ve verimli enerji yatırımlarına finansman sağlayarak, sürdürülebilirliğe destek anlamında da önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz."

TMA Turkey ve FOYDER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tengiz de TMA Turkey'in, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve şirket dönüşümü alanlarında faaliyet gösteren, konusunda uzmanlaşmış farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin oluşturduğu bir topluluk olduğunu söyledi.

Tengiz, reel ve finansal sektörün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmayı amaçladıklarını belirterek, uluslararası uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve dönüşüm uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.