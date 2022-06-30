Tmo, Buğday ve Arpa Alım Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika
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Tmo, Buğday ve Arpa Alım Fiyatlarını Artırdı

30.06.2022 14:35

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday ve arpa alım fiyatlarını artırdı. Buğday alım fiyatı ton başına 400 TL artırılarak 6.450 TL, arpa alım fiyatı 200 TL artırılarak 5.700 TL oldu. TMO’ya ürünlerini teslim etmiş olanlar da bu yeni fiyatlardan yaralanacak ve geriye dönük fiyat farkı ödemeleri temmuz ayında üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday ve arpa alım fiyatlarını artırdı. Buğday alım fiyatı ton başına 400 TL artırılarak 6.450 TL, arpa alım fiyatı 200 TL artırılarak 5.700 TL oldu. TMO'ya ürünlerini teslim etmiş olanlar da bu yeni fiyatlardan yaralanacak ve geriye dönük fiyat farkı ödemeleri temmuz ayında üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, buğday ve arpa alım fiyatlarını artırdıklarını açıkladı. Buğday alım fiyatı ton başına 400 TL artırılarak 6.450 TL, arpa alım fiyatı 200 TL artırılarak 5.700 TL oldu. Makarnalık buğday fiyatı 6.900 TL oldu. Ayrıca buğdayda 1.000 TL, arpada 500 TL olan prim desteği Temmuz'dan itibaren ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran'da hububat taban alım fiyatlarını açıklamış, sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira; arpaya ise ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak duyurmuştu.

Ancak bin TL'lik primin sonbahar ayında ödeneceği duyurulunca serbest piyasadaki hububat alım fiyatları devletin açıkladığı fiyatların üzerinde kalmış birçok üretici 3 ay beklememek için buğday ve arpasını tüccara satmaya başlamıştı.

TMO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizde mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadı bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 20'ler seviyesindedir. Hasat, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgemizde normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelenmiştir. Hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının halen üretici elinde olduğu ve ticarete konu edilmediği gözlenmektedir. Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve diş piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alim fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve 'Hububat Alım Primlerinin' temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimizin primleri temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerimizin prim ödemeleri ise takip eden ay içinde ödenecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'mız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek 'Hububat Alim Priminden' üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir.

TMO'ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak; geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır."

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tmo, Buğday ve Arpa Alım Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika

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