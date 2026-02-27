TMSF, İBB'ye Ait Kısrak ve Tay'ı Satışa Çıkarıyor - Son Dakika
TMSF, İBB'ye Ait Kısrak ve Tay'ı Satışa Çıkarıyor

TMSF, İBB'ye Ait Kısrak ve Tay'ı Satışa Çıkarıyor
27.02.2026 12:20
TMSF, İstanbul'daki ihalede safkan kısrak ve dişi tay için açık artırma düzenleyecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa çıkarıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte bulunan 2014 doğumlu safkan İngiliz kısrak "Louversey" ile kısraktan geçen yıl doğan dişi tay, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 600 bin lira olarak belirlenen kısrak için ihaleye katılacakların 60 bin lira, muhammen bedeli 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenen dişi tay için ise 250 bin lira teminat yatırması gerekiyor.

İhale, 24 Mart'ta saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

