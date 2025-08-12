TOBB: 7,5 Milyon Dosya Arabuluculukla Çözüldü - Son Dakika
Ekonomi

TOBB: 7,5 Milyon Dosya Arabuluculukla Çözüldü

12.08.2025 22:28
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk merkeziyle 7,5 milyon dosyanın mahkemeye gitmeden çözüldüğünü açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde açılan UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezine bugüne kadar 7,5 milyon dosya geldiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) hizmet binasındaki Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin açılışında, merkezin faaliyetlerinin önemine değindi.

Mahkemelerdeki aşırı dosya yükünün yargı sisteminin yavaş ilerlemesine neden olduğunu ve bu konuda çok fazla şikayet aldıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile tüm ticari ihtilafların hem daha hızlı hem de daha ucuza çözebildiğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, "Arabuluculuk çıktıktan sonra 7,5 milyon dosya mahkemeye düşmeden anlaşma sağlandı. En önemlisi de taraflar helalleşerek ayrıldı." dedi.

Eski TBMM Başkanı, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, arabuluculuk sistemine gelişmiş ülkelerin başvurduğunu ifade etti.

Amaçlarının uyuşmazlık dosyalarını en hızlı şekilde çözmek olduğuna değinen Çiçek, "İstatistiki olarak bir ticari dava, 1035 günde bitiyor. Düşünün ki aleyhinize dava açıldı, bütün mal varlığınıza, banka hesaplarınıza tedbir konuldu yani 4 yıl tek ayak üstünde bekliyorsunuz. Davaların uzaması her halükarda aleyhinize olur." diye konuştu.

Çiçek, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi sisteminin Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkede kullanıldığını sözlerine ekledi.

Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin açılışının ardından, Trabzon İş Dünyası İstişare Toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

Fındığa değer katanlar ödüllendirildi

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Trabzon Ticaret Borsasınca (TTB) Kızlar Manastırı'nda organize edilen, "Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Fındık, çay ve turizmin Trabzon için altın değerinde olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kıymetini bilirsek hem bizi hem de gelecek kuşakları zengin eder. Sadece miktara değil, kaliteye de odaklanmamız lazım. Aynı çay gibi, fındık da hem bölge insanımız hem de ülkemiz için stratejik bir ürün. İthal girdisi olmadan, her sene 2-3 milyar dolar kazandığımız belki de en yerli ve milli kıymetimiz."

Fındıkta verimi arttırmak için kullanılması gereken yöntemleri anlatan Hisarcıklıoğlu, doğru bakımla fındık veriminin artırılarak ihracat gelirinin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılabileceğini kaydetti.

Programda, 2024'te fındık ihracatı rekortmenleri, fındıkla ilgili bilimsel çalışma yapan akademisyenlere, fındık mamulü üreten girişimcilere, örnek bahçe sahiplerine, yerel yöneticilere ve gazetecilere ödül verildi.

Anadolu Ajansı kıdemli muhabiri Meltem Yılmaz Karakurum da ödülünü, TTSO Başkanı Erkut Çelebi'nin elinden aldı.

Kaynak: AA

