TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye, Çin'le Rekabet Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye, Çin'le Rekabet Edecek

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye, Çin\'le Rekabet Edecek
23.05.2025 16:34
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'nin gümrük tarifelerini artırmasının ardından Çin ile rekabet edebileceğimizi belirtti. TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşan Hisarcıklıoğlu, krediye erişimin KOBİ'ler için büyük bir sorun olduğunu vurguladı ve olumlu ayrımcılık talep etti. İhracat desteklerinin arttırılmasını ve reeskont kredi hacminin 65 milyar dolara çıkarılmasını önerdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "ABD gümrük tarifelerini artırdı. En yüksek artışları da başta Çin olmak üzere pek çok Uzakdoğu ülkesine uyguladı. Hem içeride hem de dışarıda Çin'le rakip olacağız" dedi.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlık temsilcileri ve sektör meclisi başkanlarının katılımıyla TOBB ev sahipliğinde toplandı. Ekonomi yönetimi ve reel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği şurada üretim, ihracat, istihdam ve finansman gibi birçok yapısal ve güncel konu masaya yatırıldı. Programda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2003'ten bu yana TOBB Türkiye Ekonomi Şuralarını düzenlediklerini ve bunu geleneksel hale getirdiklerini kaydetti. Türkiye'de kamu ile özel sektör arasında istişare kültürünün güçlenmesine katkı verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede destekte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, ekonomide zor bir süreçten geçtiklerini sözlerine ekleyerek, "Dünyada ticaret savaşları ve korumacılık yayılıyor. Küresel büyüme ve ticaret yavaşlıyor. Ülkemiz ekonomisi de tüm bunlardan olumsuz etkileniyor. Ama enseyi karartmıyor, mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bugünkü gibi devletimizi hep yanımızda görmeyi arzu ediyoruz. Hep birlikte ekonomiyi daha sağlam temel üzerinde istikrarla büyütmeye devam edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Piyasada gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim"

Oda-borsa ve sektör meclisleri başkanlarının 81 ilde reel sektörde ve piyasada yaşanan başlıca sorunları topladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Sözü onlara bırakmadan önce önemli gördüğüm birkaç konuyu kısaca paylaşmak istiyorum. Anadolu'yu sürekli dolaşıyor, firma ve sektörleri devamlı dinliyorum. Gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim. Hem kredi büyümesine getirilen kısıtlamalar ve hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor. Neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Onları aylık kredi büyüme sınırı dışına almalıyız. Ticari kredi kartlarını da bu sınırlama harici tutmalıyız. Mevcut kredi limitlerinin reel olarak daralmasının önüne geçmeliyiz. Böylelikle piyasaya bir rahatlama getirebiliriz" dedi.

"Hem içeride hem de dışarıda Çin'le rakip olacağız"

İhracat için de desteklerin arttırılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Daha önce yaşamadığımız yeni bir küresel ortamla karşı karşıyayız. ABD gümrük tarifelerini artırdı. En yüksek artışları da başta Çin olmak üzere pek çok Uzakdoğu ülkesine uyguladı. Peki Çin, Amerika'ya eskisi kadar satamayacağı için elinde kalan malları başka pazarlara gönderirse ne olur? Amerika dışı pazarlarda Çin rekabeti eskisinden daha da şiddetli hale gelir. Hem içeride hem de dışarıda Çin'le rakip olacağız. Esasında bunun küçük bir örneği geçmişte yaşandı. 2020 başlarında Çin'de emlak balonu patlayıp, inşaat furyası birden bitince Çin elindeki inşaat makinelerini başka ülkelere satmaya başladı. Küresel makine ihracatından aldığı pay 2005'te yüzde 3'lerdeydi, 2023'te yüzde 21'e yükseldi. Dolayısıyla artık dünde kalan bazı küresel düzenlemelerle kendimizi kısıtlamayalım. İhracata muhakkak yeni ve proaktif destekler getirelim" diye konuştu.

"Reeskont kredi hacmini 65 milyar dolar seviyesine çıkaralım"

İhracat reeskont kredilerinde çok ciddi artışlar sağlandığını ve bunun için müteşekkir olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "TL'deki reel değer artışını telafi için buna devam edelim. Reeskont kredi hacmini 3 aylık ihracat düzeyine, yani 65 milyar dolar seviyesine çıkaralım ve emek yoğun sektörlere öncelik verelim. Zira artan girdi maliyetlerinden dolayı rekabet gücünü ve ihracat pazarlarını kaybetme tehlikesi yaşıyorlar. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Pandemi döneminde olduğu gibi kısa çalışma ödeneği devreye alınıp, aktif şekilde kullanılmalı" şeklinde konuştu.

"Bölge oda-borsa ve sektör meclis başkanları sektörde yaşanan sıkıntıları topladı"

Hisarcıklıoğlu, her bir sektöre ait pek çok sorunun olduğunu sözlerine ekleyerek, "Sizlerin bugüne kadar sergilediğiniz icracı anlayışınızla bunlara da çözüm getireceğinize inanıyoruz. Bölgelerinin kanaat önderleri olan oda-borsa ve sektör meclisi başkanlarım piyasalarda ve sektörlerde yaşanan sorunları topladılar. Çözüm önerileriyle şimdi sizlere bunları aktaracaklar. Ayrıca tüm konuları bakanlıklar bazında da tasnif ettik. Şura sonrası bunları da sizlere göndereceğiz" dedi.

Program TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıyla devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye, Çin'le Rekabet Edecek - Son Dakika

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