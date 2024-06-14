TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı Bursa'da yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı Bursa'da yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Sakarya ve Yalova illerindeki Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve İcra Komitesi Üyelerinin katılımıyla düzenlenen Marmara Bölge Toplantısı, Bursa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, kadın girişimcilerin gücü ve önemi vurgulandı, kadın istihdamının artırılması için projeler sunuldu.

14.06.2024 10:55
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Sakarya ve Yalova illerindeki Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve İcra Komitesi Üyelerinin katılımıyla düzenlenen Marmara Bölge Toplantısı, Bursa Ticaret Borsası'nda yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı'nın üçüncüsü, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen ve İcra Komitesi Üyelerinin ev sahipliğinde Bursa Ticaret Borsası'nda (Bursa TB) gerçekleştirildi. Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, TOBB Girişimcilik Müdürü Duygu Kılıç Çanakcımaksutoğlu'nun da katıldığı toplantıda, Marmara Bölge Temsilcisi ve Kocaeli KGKBaşkanı Nurcan Babalık, Balıkesir KGK Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş, Bilecik KGK Başkanı Filiz Eğilmez, Sakarya KGK Başkanı Elvan Bilgehan Dikici ve Yalova KGK Başkanı Dilara Altan ile İcra Komitesi Üyeleri yer aldı.

"Kadın girişimcilerin gücü, ülkemizin geleceği"

Toplantının açılışında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur, kadın girişimcilereverdikleri önemi vurguladı. Kadınların iş hayatında yer almasının yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, toplumsal refahın anahtarı olduğunu belirten Onur, "Kadının iş gücüne aktif katılımı, ekonomik büyümeyi hızlandırırken, aynı zamanda sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi de sağlamaktadır. Bizler, kadın girişimcilerimizin gücünü artırmak için buradayız. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da belirttiği gibi "Aklın ve başarının cinsiyeti olmaz, kadın güçlü olursa toplum ve ülke güçlü olur". Başkanımız, kadın girişimciliğinin önemini her fırsatta vurgulamakta ve oda-borsalarımızın yönetimleri olarak bizlerden de aynı hassasiyeti beklemektedir. Birlikte çok daha güçlüyüz. Bu gücün, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, "Dünyada her şey kadının eseridir". Bizim görevimiz ise, bu değerli eseri koruyup, yüceltmektir" diye konuştu.

"Kadın Girişimcilerin önündeki engelleri kaldırıyoruz"

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen,Bursa ekonomisi ve Bursa Kadın Girişimciler Kurulu'nun projelerine ilişkin yaptığı sunumda, kentteki kadın istihdam oranına dikkat çekti. Bursa'nın, Türkiye'nin en çok ihracat yapan 3. şehri olduğunu, ancak kadın istihdam oranının yükseköğretim mezunu kadınlarda yüzde 67,6 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen erkeklere kıyasla hala düşük kaldığını belirten Şen, "Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamda yer almaları ülkelerin gelişmişlik ve refah düzeylerinde belirleyici rol oynamaktadır. Dolayısıyla günümüzde kadınlarımızın ekonomiye katılmaları artık zorunluluk haline gelmiştir. TOBB Bursa KGK olarak, girişimci kadınlarımızın iş hayatında karşılaştıkları engelleri aşmaları için eğitimler ve mentorluk desteği sağlıyoruz. Ayrıca, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile protokoller imzalıyoruz. Bölge kurullarımız ile iş birliği yaparak gerçekleştireceğimiz projelerle de kadınlarımızın iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu ile Marmara Bölge Temsilcisi ve Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık'ın, Kadın Girişimciler Kurullarının bölgede kadın girişimci sayısını artırmak amacıyla planladığı ve hayata geçirdiği projelerin sunumuyla devam eden Marmara Bölge Toplantısı, projeler hakkında görüş alışverişiile sona erdi. Kadın girişimciler toplantının ardından, Tophane'de bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve Orhan Gazi Han'ın türbelerini ziyaret etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı Bursa'da yapıldı - Son Dakika

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