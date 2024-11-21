TÖDEB'de Ufuk Bilgetekin yeniden başkan - Son Dakika
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Ekonomi

TÖDEB'de Ufuk Bilgetekin yeniden başkan

TÖDEB\'de Ufuk Bilgetekin yeniden başkan

Ufuk Bilgetekin, TÖDEB 5. Olağan Genel Kurulunda başkanlık görevine yeniden seçildi.

21.11.2024 13:46
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Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, TÖDEB 5. Olağan Seçimli Genel Kurulunda yeniden bu göreve seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, toplantının açılış konuşmalarını TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Bilgetekin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Danışmanı Dr. Aziz Turhan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak yaptı.

Bilgetekin, Türk fintek ekosisteminin dijitalleşme ve küresel rekabet gücünü artırma yolundaki başarılara değinerek, TÖDEB olarak, sadece bir meslek birliği değil, aynı zamanda bu sektörü şekillendiren, ona yön veren güçlü bir topluluğun sesi olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayelerinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nu hayata geçirdiklerini hatırlatan Bilgetekin, şöyle devam etti:

"Ancak asıl işimiz şimdi başlıyor. Türk Dünyası'nda fintek alanında derinleşen ilişkiler kuracak ve bu bölgede liderliği üstleneceğiz. Dubai, Amsterdam, Münih ve Singapur'da kurduğumuz Türkiye pavilyonları sayesinde dünyanın dört bir yanına bayrağımızı taşıdık. Küresel fintek haritasında ülkemizi daha belirgin bir konuma getirdik. Türkiye'nin ilk uluslararası fintek fuarı olan TÖDEB Agora Fintech Fuarı'nı hayata geçirdik. Bu fuarı sadece TÖDEB'in bir girişimi olarak görmemeliyiz. Bu, Türkiye'nin uluslararası fintek üssü olma yolculuğunun en önemli parçasıdır."

Bilgetekin, Birliğin kendi yatırımlarını yapabilecek güce ulaşması gerektiğini ifade ederek, "Bu bağlamda, kendi merkez binamıza sahip olarak TÖDEB'in prestijini, gücünü ve bağımsızlığını daha somut bir şekilde göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sektörü yatırımcılara, kamuoyuna ve uluslararası partnerlere somut verilerle anlatmaları gerektiğine dikkati çeken Bilgetekin, daha fazla veri içeren raporlar açıklayarak sektörün büyüklüğünü ve potansiyelini tüm dünyaya göstereceklerini kaydetti.

"TÖDEB kurulduğu günden beri mesleki ilkelere önemli katkılar sağladı"

TCMB Danışmanı Turhan da düzenleyici otoritenin fintek ekosistemine sağladığı desteklerin sektörün inovasyon ve sürdürülebilirlik hedefleri üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Sönmez ise Türkiye'nin fintek ekosistemine Bakanlık olarak verdikleri destekleri anlattı.

Sönmez şunları kaydetti:

"Bizler faaliyetlerimizi sürdürürken doğrudan ihracatçı ya da döviz kazanan hizmet sağlayıcı firmalarımızın bizim desteklerimizden olabildiğince faydalanmasını arzu ederiz. Bir de bizim işbirliği kuruluşu dediğimiz, TÖDEB gibi, işbirliği yaptığımız yani sektörle bizim aramızda bir anlamda köprü vazifesi gören çatı kuruluşları da bizim için son derece kıymetli. Eminim ve umut ederim ki önümüzdeki dönemde de bu işbirliklerine devam edeceğiz."

Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Kaymak TÖDEB'in, kurulduğu günden bu yana mesleki ilkelerin geliştirilmesi, sektörel bilgilendirme etkinlikleri ve komite çalışmalarıyla sektöre önemli katkılar sağladığını belirtti.

Yeni yönetim belirlendi

Protokol konuşmalarının ardından Genel Kurulun gündem maddeleri görüşülerek yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi seçimleri yapıldı.

Seçimler sonucunda, Ufuk Bilgetekin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilirken, yeni yönetim kurulu ve birlik organlarında görev alacaklar da belirlendi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÖDEB'de Ufuk Bilgetekin yeniden başkan - Son Dakika

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