Togg, Elektrikli Araç Pazarında Lider - Son Dakika
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Ekonomi

Togg, Elektrikli Araç Pazarında Lider

Togg, 2023'ün ilk 10 ayında 20.140 satışla elektrikli otomobil pazarında yüzde 31 payla lider.

06.11.2024 11:49
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ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/EMİRHAN YILMAZ - Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirdiği 20 bin 140 adet satış ve yüzde 31 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 947 bin 166 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 0,2 artışla 750 bin 935 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,3 azalışla 196 bin 231 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 42,7 artışla 69 bin 744 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5'den yüzde 9,3'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,7'den 16,9'a yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 26,2'sinin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

T10X en yakın rakibine yaklaşık 13 bin fark attı

ODMD verilerine göre, Togg, yılın 10 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü.

???????Togg, yılın 10 aylık döneminde 20 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 12 bin 773 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

En fazla satılan elektrikli markalar

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-ekim döneminde Togg'un ardından satışlarda 7 bin 367 adetle Tesla ve 6 bin 576 adetle de BMW olarak sıralandı.

KG Mobility (Ssangyong) 3 bin 982 adetle dördüncü ve 3 bin 931 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve Mercedes EQB şeklinde gerçekleşti.

Ekim ayı satışları

Diğer yandan ekim ayına bakıldığında, 8 bin 341 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 3 bin 91 satışla birinci, BMW 557 satışla ikinci ve Mini ve KG Mobility (Ssangyong) 425 satışla üçüncü oldu.

Tesla 340 satışla dördüncü sırada yer alırken, Hyundai IONIQ 5 302 satışla beşinci sırada konumlandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg, Elektrikli Araç Pazarında Lider - Son Dakika

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