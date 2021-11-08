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TOGG için önemli toplantı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son durum masaya yatırıldı - Son Dakika

TOGG için önemli toplantı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son durum masaya yatırıldı

08.11.2021 19:28
TOGG için önemli toplantı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son durum masaya yatırıldı

2022 sonunda battan inmesi öngörülen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı toplantıda Türkiye'nin Otomobili'nde gelinen son nokta değerlendirildi ve 2022 yılı planlaması yapıldı.

Çalışmaların hızla sürdüğü yerli otomobilde yaşanan yeni gelişmeler milyonların heyecanına heyecan katmaya devam ediyor. Son olarak test sürüşlerine başlanan yerli otomobildeki gelişmeleri değerlendirmek için Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldı bir toplantı yapıldı.

"2022 PLANLAMAMIZI İSTİŞARE ETTİK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan toplantıya ilişkin TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanı Sn.@lutfielvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. @Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen söz konusu toplantıya, Elvan ve Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bazı TOGG yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüldü.

Mustafa Varank, Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOGG için önemli toplantı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son durum masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOGG için önemli toplantı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son durum masaya yatırıldı - Son Dakika
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