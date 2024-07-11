Tokat'ta ilk kez ekti, ürün elinde kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tokat'ta ilk kez ekti, ürün elinde kaldı

Tokat'ta çiftçilik yapan Halil Bozkurt, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle ilk defa aspir çiçeği ekti. Ancak pazarlama ve kullanım konusunda belirsizlik yaşayan Bozkurt, ürünlerini hayvanlarına yedirecek veya nehre dökecek durumda olduğunu belirtti.

11.07.2024 20:34
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Tokat'ta ilk kez ekti, ürün elinde kaldı

-Tokatta bir çiftti aldığı destekle ürettiği Aspir çiçeklerini satacak yer arıyor

TOKAT - Tokat'ta çiftçilik yapan Halil Bozkurt, Tokat'ta ilk defa aspir çiçeği ekti. Hasada hazırlanan Bozkurt, pazarlama ve kullanım konusunda belirsizlik yaşıyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Uylubağı köyünde yaşayan 54 yaşındaki Halil Bozkurt, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan destek aldı. İddiaya göre kurum çalışanları verilen destekle aspir çiçeği ekebileceğini söyledi. Bunun üzerine internetten araştırma yapan Bozkurt, kendi imkanları ile Yozgat'tan aspir çiçeği tohumu buldu. 2024 yılının mart ayında 6 dönümlük arazisine aspir tohumu ekti, Ağustos ayında çiçeğin hasadını yapmaya hazırlanıyor. Her gün arsasına giderek çiçeklere gözü gibi bakan Bozkurt, mahsulü yapılacak ürünün pazarı bulunmaması halinde ürünleri hayvanlarına yedirecek. Bozkurt, çiçeğin dikenli olmasından dolayı hayvanlar yemez ise son çare nehre dökecek.

"Hayvan yiyecek mi onu bile bilmiyorum"

Tokat'ta ilk defa kendisi tarafından aspir çiçeği üretimi yapıldığını söyleyen Bozkurt; "45 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Bu yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan malzeme aldık. Bize aspir ürünü ekmeyi önerdiler. Biz de ektik. İlk defa ekiyoruz. Neyin ne olduğunu da bilmiyoruz. Kendi imkanlarımla araştırdım tohumunu Yozgat tarafından getirttirdim. Ruhsatlı bir ot ilacı dahi yok. Kendim araştırarak internet üzerinden ilaç bulup kullandım. Bazı yerleri yaktı. Diğer yerlerde güzel ama verim nasıl olacak bilmiyorum. Bu ürettiğimiz mahsulün pazarlamasını nasıl yapacağız onu da bilmiyoruz. Bunları ne yapmak lazım bilmiyorum. İyi verim alıp da pazarlaması güzel olursa bu ürünü daha çok ekeceğim. Şu an da 6 dönüm aspir ektim. Pazarlama ve verimi güzel olursa çoğaltacağım. Dikenli bir bitki. Çiçekleri çok değişik. Ben de ilk kez ektiğim için tam bilmiyorum. İnşallah iyi bir ürün alırız. Bildiğim kadarıyla çevrede ilk defa ben ektim. Bitkinin ne olduğunu tam bilmiyoruz. Önemli olan bunun pazarlanmasıdır. Bu mahsul kucağımızda kalırsa o zaman hiç ekmeye de gerek yok. Pazarını da internetten araştırıp değerlendirmeye çalışacağım. Değerlendiremezsem hayvan bunu yiyecek mi onu da bilmiyorum. Olmadı götürüp ırmağa dökeceğim" dedi.

Türkiye'de Eskişehir, Burdur, Isparta ve Konya gibi belli yörelerde üretilen aspir; ilaç başta olmak üzere kozmetik ürün, yemeklik yağ ve boya maddesi olarak kullanılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tokat'ta ilk kez ekti, ürün elinde kaldı - Son Dakika

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