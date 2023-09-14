Bakan Özhaseki duyurdu! TOKİ'den kalan borcunu peşin ödeyeceklere yüzde 25 indirim müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek" dedi. Özhaseki kampanyadan, geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanların faydalanabileceğini aktardı.

YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayınında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenlediklerini duyurdu.

GERİ ÖDEMESİ 2022 YILI HAZİRAN AYININ SONUNA KADAR BAŞLAMIŞ OLANLAR FAYDALANACAK

Bakan Özhaseki'nin müjdesini verdiği yüzde 25 indirim kampanyasından, TOKİ'den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Alıcılar borç bakiyesini peşin olarak kapatması durumunda yüzde 25 oranında indirim imkanından yararlanabilecek.

BORÇ BAKİYELERİ SATIŞIN GERÇEKLEŞTİĞİ BANKADAN ÖĞRENİLEBİLECEK

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Konut ve işyeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. Yüzde 25 indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek.

TAKSİT ÖDEMELERİNİN YAPILMIŞ OLMASI GEREKİYOR

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

KALAN TAKSİT SAYISI 12 VE DAHA AZ OLANLAR YARARLANAMAYACAK

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.