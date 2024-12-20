TOM Bank 2025 Hedeflerini Açıkladı

Ekonomi

TOM Bank Genel Müdürü Onur Özkan, 2025 hedeflerine ulaştıklarında elde edecekleri büyüklükle bireysel müşteri tabanında özel bankalar arasında 7'nci veya 8'inci sıraya yükselebileceklerini söyledi.

Özkan, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, enflasyonla mücadele ve makro ihtiyati önlemler konusunda doğru yolda gidildiğini ifade etti.

2024 yılının başında uygulanan sıkılaştırma adımlarının yılın sonuna doğru gevşediğini ifade eden Özkan, bu olumlu trendin gelecek yıl da devam etmesini beklediklerini belirtti.

Özkan, "2025, 2024'e kıyasla geleceği daha net görebildiğimiz, beklentilerin daha belirgin şekillendiği ve bu sayede planlamayı daha kararlı yapabileceğimiz bir yıl olacak. Bankacılık sektöründe mevcut işleri en iyi şekilde yapmak yerine, yenilikçi çözümlerle fark yaratmaya daha fazla odaklanabileceğimiz bir dönem olacak." diye konuştu.

Piyasa Beklentileri Anketi'nde bir yıl sonrası için enflasyon beklentilerinin düşük seviyelerde olmasının bir yıl sonrasında daha öngörülebilir bir fiyat dalgalanması beklendiği anlamına geldiğini anlatan Özkan, bu durumun TOM Bank gibi yeni kurulmuş bir banka için önemli olduğunu, çünkü maliyetleri daha doğru bir şekilde öngörüleceğini söyledi.

Özkan, geleneksel bankaların şube bankacılığına göre tasarlandığını, dijital bankalarda ise sürecin daha pratik olduğunu ancak mevzuatın henüz şekillenme aşamasında olması nedeniyle bazı uygulamaların yapılamadığını ve müşteriyi geri çevirmek durumunda kaldıklarını aktardı.

"İlk çeyrekte grup dışı bazı şirketlerle işlemlerimizi gerçekleştireceğiz"

Onur Özkan, 975 bin yeni müşteriyle büyüme hızında, Avrupa ve Amerika'daki dijital bankalara kıyasla, hem Türkiye'de hem de dünyada en hızlı büyüyen dijital banka olduklarını belirtti.

Kuruldukları günden bu yana belirlenen değerlere bağlı kaldıklarını ifade eden Özkan, bu değerlerin ilk sırasına müşteriyi koyduklarını ifade etti. İkinci olarak, oyunu değiştirmeye geldiklerine vurgu yapan Özkan, 'HADİ' markasıyla müşterilere teknolojisi kolay ve hızlı hizmet sunduklarını vurguladı.

Özkan, uygulama değerlendirme skorunda Türkiye'deki en yüksek not olan 5 üzerinden 4,8'e ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Katılım esaslı bir dijital banka olarak kolaylık sağlamak bizim için çok önemli. Örneğin kasaya gittiğinizde, banka müşterisi değilse bile müşteri olup, veresiye uygulamasıyla ürününü alma süreci yaklaşık 3 dakika sürüyor. Daha sonraki kullanımlarda ise sadece 15 saniyede QR kodunu okutarak A101, English Home, Eve gibi mağazalarda işlem yapılabiliyor. 2025'in ilk çeyreğinde grup dışındaki bazı şirketlerle de bankacılık işlemlerimiz aynı hızla gerçekleştirilmesi için çalışıyoruz."

A101 kasasından QR kod okutarak nakit para çekilebileceğini anlatan Özkan, nakit çekme işleminin günlük 3 bin lira olduğunu belirtti.

"Şu anda 1 milyar liralık harcama rakamını geçtik"

TOM Bank Genel Müdürü Özkan, işlemleri çok basitleştirdiklerini ve kasiyere neredeyse parayı vermek ya da almak dışında hiçbir işlem bırakmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"A101'in 13 binden fazla mağazası, 55 binden fazla kasiyeri mevcut. Onların hepsine süreci anlatmanız, doğru bilmesini beklemeniz çok mümkün değil. Bu yüzden teknolojiye yüklenmeniz ve teknolojinin yaptırmasını sağlamanız lazım. Şu anda da 100 müşterinin kabaca 65-70'i bu küçük miktardaki nakit çekimleri için A101 kasalarını kullanıyor. Ayrıca HADİ bütün bankaların ATM'lerinde ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor."

Özkan, kredi kartı ürününü 1 Ağustos'ta kullanıma sunduklarını ve 4 ayda 300 bini aştıklarını belirtti.

Beklenilenden daha hızlı büyüme elde ettiklerini anlatan Özkan, "Şu anda 1 milyar liralık harcama rakamını geçtik. Dördüncü ayımızda uzun yıllardır bu konuda iddialı olan orta ölçekli 1-2 bankayı yakalamış durumdayız." dedi.

Özkan, veresiye uygulamasında düşük faiz oranları olduğunu ve bu durumun hem maliyet avantajı hem de müşterinin harcamalarını öteleyerek bütçesini rahatlatma imkanı sunduğunu kaydetti.

Şu anda 1 milyona yakın müşterinin 750-800 bin veresiye başvurusunun onaylandığını belirten Özkan, 2024 sonunda buradaki hacmin 500 milyon liraya ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

"Alışveriş kredisinde ilk çeyrek sonunda 200-250 milyon liralık hacme ulaşırız"

TOM Bank Genel Müdürü Özkan, yasanın izin verdiği koşullarda ürün bazlı farklılaşmakla birlikte alışveriş kredisi verdiklerini ve 18 aya kadar taksit yapabildiklerini ifade etti.

Üst limitin müşteri bazlı değiştiğini, ancak 100 bin lirayı aşmamaya özen gösterdiklerini belirten Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Temkinli bir başlangıç yapmak istemiştik ancak alışveriş kredisine olan ilgi hedeflerimizin üzerinde gerçekleşti. Alışveriş kredisinde ilk çeyrek sonunda 200-250 milyon liralık hacme ulaşmayı bekliyoruz. Katılım bankası olarak yalnızca ticari işlemleri finanse ediyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimizin bir alışveriş yapması gerekiyor. İhtiyaç kredisi, prensiplerimiz gereği sunmadığımız bir ürün ve bu nedenle planlarımız arasında da yer almıyor."

"2025 yılında unicorn olacağız"

Onur Özkan, "Altın Biriktiren Hesap" ürününün, kredi kartı üzerinden verilen talimatlarla her ay 100 liradan 50 bin liraya kadar bir tutarın otomatik olarak müşteri adına altın hesabında biriktirilmesini sağladığını ifade etti.

Altın alım-satım işlemlerindeki kurlarda sektörün en iyisi olduklarını vurgulayan Özkan, "Bu iddiamızı 2025'te de sürdürerek, sektör lideri olduğumuzu kanıtlayamadığımız durumda müşterilerimize puan vereceğimiz özel kampanyalar düzenlemeyi planlıyoruz. Bu tarz bireyselde yenilikçi ve insanların ana ihtiyacını adresleyen öneriler getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özkan, "Fon toplamada 2024 hedefimiz 2,5 milyar liraydı ancak bu hedefin iki katına ulaştık. 2025 yılında fon büyüklüğümüzü 3 katına çıkararak 15 milyar liraya ulaşmayı hedefliyoruz çünkü kar oranlarımız oldukça iyi." açıklamasında bulundu.

5 yıl içinde Türkiye'de 5 milyon aktif kullanıcıya ulaşma, Avrupa'da 5 milyon kişinin telefonuna indirdiği, 5 milyar dolar değerlemeye erişme ve Avrupa'nın en büyük 5 dijital bankasından biri olma hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Özkan, bu hedeflere ulaşmada 1,5 yılı geride bıraktıklarını ve 2025 yılında unicorn statüsüne ulaşacaklarını vurguladı.

Bu yılı 1 milyondan fazla bankacılık müşterisiyle kapatacaklarını ifade eden Özkan, 2025 hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Gelecek yıl, müşteri sayımızı 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Veresiye uygulamasını, hedefimiz olan 2 milyon müşteriden 1,5 milyonuna kullandırmayı planlıyoruz. Kredi kartında çok hızlı büyüyoruz. Mevcut 300 bin olan müşteri sayımızın, önümüzdeki yıl 750 bin ila 1 milyon arasında bir seviyeye ulaşacağını öngörüyoruz. Hedeflere ulaştığımızda, bu büyüklük bizi bireysel müşteri tabanında özel bankalar arasında ilk 7'ye veya 8'e taşır gibi gözüküyor. Konut kredisi, 2025'in öncelikli planları arasında yer almıyor. Bu, üzerinde çalışmamız ve büyümemiz gereken bir alan. Taşıt kredisi ise gelecek yıl içinde gündeme gelebilir. KOBİ tarafında ise yeni yılın ilk 6 ayı içinde küçük adımlarla uygulamaya geçmeyi hedefliyoruz."

-"Yurt dışından modelimize talepler var"

TOM Bank Genel Müdürü Özkan, yabancı ortaklar olan Dubai İslami Bankasının (DIB) sahip oldukları yüzde 20'lik hisseyi birkaç hafta içinde pay alım opsiyonu kapsamında yüzde 25'e çıkaracaklarını anımsattı.

Yurt dışına yönelik hedeflerini aktaran Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kısa zaman içinde Avrupa'da ve İngiltere'de bazı adımlar atmak istiyoruz. Yurt dışından modelimize talepler var, ancak masamızda çok farklı planlar bulunuyor. Modelimiz Avrupa'daki büyük market zincirlerin ilgisini çekmiş durumda. Onların dijital bankaları veya banka bağlantıları yok. Bu modeli birlikte çalışabilir miyiz, kurgulayabilir miyiz diye bizden danışman aracılığıyla talep etmiş durumdalar. Biz de kuruluş senemiz olduğu için geri çevirdik çünkü önce kendi sınavımızı vermek istedik. Sonrasında hayalimiz yurt dışına açılmak olduğu için işimizi oradaki büyük market zincirleriyle çoğaltabiliriz. Diğer bir yol ise, oralarda birçok dijital banka kurulmak isteniyor, ancak altyapıyı sağlamak kolay değil. Belki oradaki bankalara belli alanlarda servis sağlayıcı olabiliriz. Bazı ülkeler bankacılık anlamında Türkiye'nin 20 yıl gerisinde. Oralarda öncü olup, o ülkelerin ilk dijital bankası olmayı hedefleyebiliriz."