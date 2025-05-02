Toyota Avrupa'da Büyüdü

Toyota, 2025'in ilk çeyreğinde Avrupa'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydederek 321 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın 2025'in ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

Buna göre, Avrupa otomotiv pazarında yaklaşık yüzde 2 daralma yaşanan Ocak-Mart 2025 döneminde Toyota, gösterdiği performansla bölgede en çok tercih edilen ikinci marka konumunu korudu.

Toyota Avrupa'nın tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite stratejisi, satışların yüzde 78'ini oluşturan elektrifikasyonlu modellerle başarılı sonuçlar verdi. Şirketin tam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarken, şarj edilebilir hibrit satışlarında yüzde 155 artış kaydedildi.

İlk üç ayda şirketin en çok tercih edilen modelleri 49 bin adetle "Yaris Cross", 45 bin adetle "Yaris", 41 bin 175 adetle "Corolla" ürün gamı ve 41 bin 830 adetle "Toyota C-HR" oldu.

"Tam hibrit pazarında ise yüzde 70'lik payı bulunuyor"

Toyota Türkiye'de de performansıyla öne çıkmaya devam ediyor. 2025'e güçlü başlangıç yapan şirket, ilk üç ayda 23 bin 135 adetlik toplam satışa imza attı. Şirket, bu satış rakamıyla Türkiye'de yüzde 8,4'lük bir pazar payı elde ederek, toplam pazarda en çok satılan ikinci marka oldu.

Nisanda gerçekleştirdiği tanıtımla birlikte "Toyota Professional" hafif ticari araç ailesine tamamen yeni modeller katan şirket, mayıstan itibaren "PROACE MAX" modelinin yanı sıra "Hilux GR SPORT"u da müşterileriyle buluşturacak.

Hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibritleri kapsayan pazarda yüzde 21 pazar payı bulunan şirketin tam hibrit pazarında ise yüzde 70'lik payı bulunuyor.

İlk üç ayda 13 bin 298 adet tam hibrit satışı gerçekleştiren Toyota'nın Türkiye'deki toplam binek satışlarda hibrit satış oranı yüzde 65 olarak dikkati çekiyor.